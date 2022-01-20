Собирала 20 лет: в Мелитополе женщина умерла в собственном мусоре (видео)

Чтобы добраться до женщины спасатели провели целую спецоперацию

В мусорном плену в собственном дворе. Пожилую женщину буквально откапывали из мусора, что она насобирала за двадцать лет. Ей понадобилась помощь врачей, но те не могли пробраться в загроможденный дом. Присоединились спасатели и коммунальщики. Итого чистили проход — почти сутки! Чем кончилась эта история в Мелитополе? Узнавал корреспондент "Сегодня" Олег Притыкин.

Как жила женщина?

Картонки, доски, бутылки и строительный хлам. Всем этим до самой крыши завален дом в центре Мелитополя. Его 71-летней владелице стало плохо и брат вызвал скорую. Врачи не смогли добраться до больной и обратились к спасателям, но и те потерпели неудачу. Потому вызвали коммунальщиков с экскаватором.

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"ГСЧС были, но они не смогли туда пробраться, не смогли найти человека, поэтому вызвали нас и попросили о помощи", — говорит заместитель директора коммунального предприятия "Чистота" Нина Медведева.

"Нас просили проход сделать шириной с метр. Мы когда приехали, то поняли, что там ужас. Там не видно было дома в этой куче мусора", — рассказывает директор коммунального предприятия "Чистота" Владимир Морозовский.

Женщина скончалась

Женщина находилась в одной из комнат дома. Пока расчистили проход, вывезли десять мусорных грузовиков. Спасательная операция длилась двенадцать часов. Коммунальщикам удалось проложить ход через мусор и добраться до дома. Но женщина уже была мертвой.

Причину смерти устанавливают эксперты. Мусор начала собирать еще ее покойная мать, а женщина это дело продолжила. Жаловались соседи на нее постоянно. Коммунальщики время от времени вывозили мусор. Но это не мешало ситуации.

Что говорят люди?

"Больной человек по помойкам постоянно. Здесь за вторым домом помойки стояли, оттуда все тянет и сюда", — говорит житель Мелитополя Алексей.

До пенсии покойная работала учительницей, была образованной и эрудированной.

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"Она вообще достаточно такая начитанная женщина, с ней нормально общаться, она здравомыслящая, так здраво рассуждает, ну ведь такое вот. Ну у каждого наверняка свои тараканы в голове", — рассказывает житель Мелитополя Вячеслав.

Значительную часть мусора коммунальщики со двора вывезли. Остальное брат покойной трогания запретил, мол, его собственность. Вскоре снова начнет сносить во двор старье, опасаются соседи.

Погружение в реку с мусором

На Закарпатье на реке Боржава образовалась настоящая пластиковая пробка. Чтобы обратить внимание на проблему, эко-активист Виктор Бучинский погрузился на Крещение в этот водоем.

Во время такого необычного купания он призвал беречь окружающую среду и святую воду и не выбрасывать мусор в реки.

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"Желаю всем в великий день Крещения Господня очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми, сильными духом и верой", – отметил активист.