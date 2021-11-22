В Черниговской области мужчина застрелился на глазах у жены из старинного оружия

Житель села Марковцы Бобровицкой общины Владимир Пищехин, 1936 года, покончил жизнь самоубийством на глазах у своей жены.
Об этом пишет Черниговский городской портал.
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Мужчина при жизни болел, но к медикам не обращался. Поэтому остается только предполагать, что именно было со здоровьем у Владимира Пищехина. Односельчане говорят, что он болел онкологией, ведь в последнее время очень похудел.
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В день трагедии мужчина попросил 81-летнюю жену Нину, принести ему в комнату попить воды. Когда женщина зашла, мужчина поднес к виску наган и выстрелил.
Где мужчина взял оружие
В полиции установили револьвер наган образца 1931 года и незарегистрированный. Кроме этого, соседи семьи слышали, как Пищехин рассказывал, что дома хранит много старинного оружия. И всегда добавлял, что если будет нужно, то найдет чем обороняться.
"Эпидемия" самоубийств в Украине
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