Было всего 23 года. В "Десне" военный-срочник застрелился на посту

В "Десне" военный-срочник покончил жизнь самоубийством. Мужчина застрелился из автомата АК-47.
Об этом сообщает "Суспільне".
Детали самоубийства
Инцидент произошел в воскресенье, 24 октября, в 3:53 ночи. 23-летний военный-срочник родом из Днепропетровской области застрелился во время несения службы в карауле, который охранял склады. Мертвого мужчину обнаружила смена, прибывшая на пост. Известно, что на службе военнослужащий характеризовался положительно, проблем с ним не было. До увольнения ему оставался месяц.
Выяснение причины
Сейчас неизвестно, что стало причиной такого поступка. Все обстоятельства будут устанавливаться, сказал заместитель начальника по морально-психологическому обеспечению 169-го учебного центра "Десна" Александр Сагайдак.
"Эпидемия" самоубийств в Украине
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