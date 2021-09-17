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В Харькове бизнесмен застрелился в своем ресторане и оставил записку

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 сентября, 17:35
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В полиции опровергли информацию о том, якобы мужчина покончил с собой из-за долгов и проблем с бизнесом
В Харькове бизнесмен покончил с собой
В Харькове бизнесмен покончил с собой / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Харькова местный бизнесмен Олег Привалов покончил с собой. Мужчина застрелился в туалете собственного ресторана.

Об этом сообщает Newsroom.

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По данным сайта, Привалов совершил самоубийство в ресторане "Чили" на проспекте Независимости. Тело мужчины обнаружили в уборной заведения.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

На место прибыли правоохранители. Фото Нацполиции
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В Telegram-канале "Труха Харьков" указали, что мужчина стрелял из своего помпового оружия. Также он оставил предсмертную записку, в которой просил прощения.

"В предсмертной записке, которая была найдена по месту жительства покойного, он просил прощения за совершенное. Что именно было причиной самоубийства – это устанавливает следствие", – сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

Вещи, которые оставил бизнесмен. Фото Нацполиции

При этом она не подтвердила того, что, якобы, причиной самоубийства были долги и крах бизнеса погибшего, о чем сообщили некоторые СМИ.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 тыс. человек ежегодно обрывают свою жизнь.

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В 2000 году в Украине был показатель 32 самоубийства на 100 000 человек, а 2016-м он уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицида.

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