В Кировоградской области в жутком ДТП погибли четыре человека: подробности (фото)

В Кировоградской области произошло жуткое ДТП – столкнулись грузовик DAF и легковушка "Таврия". Авария унесла жизни четырех человек, сообщили в пресс-службе местного управления ГСЧС.

Дорогу автомобили не поделили поздно вечером 19 апреля в поселке городского типа Павлыш Онуфриевского района. Все произошло на перекрестке улиц Первомайской и Сухомлинского.

В аварии погибли четыре человека, которые находились в легковушке. Машину настолько искорежило, что тела погибших пришлось доставать спасателям – их деблокировали с помощью пневмоинструмента.

"На ликвидацию последствий ДТП от 33 ГПСЧ привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники", – отметили в ГСЧС.

Напомним, недавно в Одессе автомобиль BMW столкнулся с припаркованным Hyundai Sonata и врезался в столб. В ДТП погибли водитель и пассажирка авто. Позже выяснилось, что в этой аварии погибли дети известных местных предпринимателей.

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