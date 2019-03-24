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В страшном ДТП в Одессе погибли дети крупных одесских бизнесменов – СМИ

Сегодня, 21:00

По словам очевидцев, авария стала результатом гонки

Фото: Думская
В страшном ДТП в Одессе погибли дети крупных одесских бизнесменов – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7d2/098/5c97d2098b950.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7d2/098/5c97d2098b950.jpg Одесса По словам очевидцев, авария стала результатом гонки

В результате ночного ДТП возле Политеха на проспекте Шевченко погибли дети известных одесских предпринимателей

За рулем BMW X6 был 22-летний Шамиль Гаджиев — сын Газанфара Гаджиева, которому принадлежит, в частности, ночной клуб Bono в Аркадии. Брат погибшего Шамиля — Рамиль Гаджиев — чемпион мира по боксу, пишет "Думская"

Пассажиркой BMW оказалась 33-летняя Виктория Кравченко, дочь Валерия Кравченко — владельца клиники пластической хирургии "Доктор Моцарт". Ранее ему принадлежал также отель "Моцарт". У Виктории остались двое детей.

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По словам очевидцев, авария стала результатом гонки, которую устроил Гаджиев с водителем другого автомобиля. Источники в полиции говорят, что и последний является сыном крупного бизнесмена.

Родственники и друзья погибших несут к месту аварии цветы.

Между тем, в сети появилось видео с места страшного ДТП, которое произошло в ночь на 24 марта в Одессе и унесло жизни двух человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, Одесса, погибшие, смертельное ДТП

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