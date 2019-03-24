В страшном ДТП в Одессе погибли дети крупных одесских бизнесменов – СМИ
По словам очевидцев, авария стала результатом гонки
В результате ночного ДТП возле Политеха на проспекте Шевченко погибли дети известных одесских предпринимателей
За рулем BMW X6 был 22-летний Шамиль Гаджиев — сын Газанфара Гаджиева, которому принадлежит, в частности, ночной клуб Bono в Аркадии. Брат погибшего Шамиля — Рамиль Гаджиев — чемпион мира по боксу, пишет "Думская"
Пассажиркой BMW оказалась 33-летняя Виктория Кравченко, дочь Валерия Кравченко — владельца клиники пластической хирургии "Доктор Моцарт". Ранее ему принадлежал также отель "Моцарт". У Виктории остались двое детей.
По словам очевидцев, авария стала результатом гонки, которую устроил Гаджиев с водителем другого автомобиля. Источники в полиции говорят, что и последний является сыном крупного бизнесмена.
Родственники и друзья погибших несут к месту аварии цветы.
Между тем, в сети появилось видео с места страшного ДТП, которое произошло в ночь на 24 марта в Одессе и унесло жизни двух человек.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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