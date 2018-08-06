В Кировоградской области воздушный шар с людьми застрял в ветках дерева

Сегодня, 10:58

В корзине воздушного шара находились трое взрослых и двое детей


Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Знаменке Кировоградской области воздушный шар с людьми в корзине зацепился за ветки дерева и застрял. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 августа в 20:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. М.Грушевского г. Знаменка воздушный шар, на котором осуществляли прогулку пятеро граждан, зацепился за ветки дерева и нужна помощь спасателей", – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью автолестницы сняли с дерева троих взрослых и двоих детей. В медицинской помощи люди не нуждались.

Ранее в Сумской области недалеко от села Зарудье Роменского района вечером 15 июля упал легкомоторный самолет, который опрыскивал поля химикатами. В результате инцидента погиб пилот

Перед этим в аэропорту "Борисполь" самолет Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс Хельсинки-Киев, совершил аварийную посадку. Причиной стал кратковременный отказ оборудования.

Также мы сообщали, что аварийный самолет MD-83 (1991 года выпуска), который 14 июня при посадке в аэропорту "Киев" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
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