В Кировоградской области воздушный шар с людьми застрял в ветках дерева

В Знаменке Кировоградской области воздушный шар с людьми в корзине зацепился за ветки дерева и застрял. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 августа в 20:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. М.Грушевского г. Знаменка воздушный шар, на котором осуществляли прогулку пятеро граждан, зацепился за ветки дерева и нужна помощь спасателей", – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью автолестницы сняли с дерева троих взрослых и двоих детей. В медицинской помощи люди не нуждались.

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