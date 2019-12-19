В Кропивницком задержали опасную банду "смотрящего за СИЗО": что известно

Фото: ГУНП в Кировоградской области

В Кропивницком полицейские задержали наркогруппировку, которую "крышевал" так называемый "смотрящий за СИЗО".

В пресс-службе местной полиции рассказали, что дилеры обустроили лабораторию по изготовлению метамфетамина. Основной компонент для изготовления психотропа псевдоэфедрин закупали в Польше, а сбытом "товара" занимались абсолютно все члены банды.

Для прикрытия "бизнеса" со стороны других банд города организатор ежемесячно отдавал процент так называемому криминальному "общаку". Эти средства попадали "смотрящему за СИЗО" по прозвищу "Арсен".

Копы уже задержали организатора и одного из участников банды. Оба оказались местными жителями. Им теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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