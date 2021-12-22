В пожаре под Винницей погибла переселенка из Крыма – эксклюзивные подробности

Травмированы еще два человека – мужчина и девушка – они находятся в больнице

В Винницкой области погибла молодая девушка. Фото: коллаж "Сегодня"

В пожаре на базе отдыха в Винницкой области погибла 21-летняя девушка. Она оказалась родом из Крыма.

Об этом "Сегодня" сообщила пресс-секретарь главного управления национальной полиции в Винницкой области Анна Олийнык.

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Что известно о погибшей?

Как нам стало известно, полиция установила личность погибшей. Ею оказалась 21-летняя крымчанка, которая последнее время жила и работала в гостинице. Олийнык добавила, что речь идет о переселенке из Крыма.

В Винницкой области произошел смертельный пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

Что известно о людях, которые выпрыгнули из помещения?

Травмированы еще два человека – мужчина и девушка – они находятся в больнице. По предварительной информации, пострадавшие прыгали с 6 этажа на пожарную лестницу.

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Как рассказали врачи "Сегодня", у пострадавшей девушки 40 процентов ожогов и тяжелые политравмы. Мужчина в тяжелом состоянии: у него сломанные ноги и ушиб внутренних органов. Обоих прооперировали.

Что произошло?

Происшествие произошло в селе Садовое Литинской территориальной общины Винницкого района. Пожар возник на шестом этаже в помещении гостинично-ресторанного комплекса.

Работники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 54 ребенка.

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Сгорела крыша комплекса. По последним данным, пожар еще гасят.

Из окна здания выбросились трое человек. 21-летняя девушка погибла, а двоих пострадавших госпитализировали.

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