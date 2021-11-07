В Ровно на мужчину надели наручники из-за отсутствия маски: что ему грозит (видео)

Мужчина ехал в троллейбусе. Водитель транспорта на место вызвал полицию

На мужчину надели наручники из-за отсутствия маски. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ровно на улице Соборной полицейские задержали мужчину в троллейбусе, который отказывался надеть маску и показать документы правоохранителям.

Об этом сообщает ITV Media Group.

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Подробности инцидента

Как стало известно, водитель троллейбуса вызвал патрульных и рассказал, что на остановке возник конфликт с пассажиром, отказывающимся одевать защитную маску.

На место прибыли полицейские и обнаружили в троллейбусе пассажира без маски. На замечания правоохранителей мужчина не реагировал.

На мужчину надели наручники

В результате полицейские задержали мужчину с применением специального средства – наручников – для установления личности и доставили в управление полиции.

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Что грозит мужчине?

Как стало известно, на мужчину составили административный материал по ч. 2 ст. 44-3 (нахождение в общественных домах, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот).

Это влечет наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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