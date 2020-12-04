В селе под Сумами нашли горы медицинского мусора: расследование "Сегодня"

Использованные медицинские маски, капельницы, шприцы и даже пробирки с кровью – все это нашли в Старом Селе в Сумской области. Грузовики регулярно свозят туда опасные отходы, а местные жители боятся за свое здоровье.

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Корреспонденты "Сегодня" провели эксклюзивное расследования и узнали детали.

Жители Старого Села в октябре заметили, что к ним слишком часто ездят чужие грузовики, однако ночью и на давно заброшенные склады. Что же там, за высокими заборами, проговорились сами работники.

"На территории этих складов работают люди из нашего села, которые любят вот это дело (выпить алкоголь – ред.). За 250 гривен за пять часов. Говорили, что медицинский мусор", – говорит местная жительница Наталья Лиманчук.

Но когда журналисты сходили на закрытую территорию на проверку, охранники попытались помешать правде раскрыться.

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Несмотря на это, на территории склада удалось найти большие мешки, разбросанные шприцы, медицинские маски, перчатки и другие медицинские мелочи. В конце концов один из сотрудников признался, что они сортируют медицинские отходы.

Видео: Сегодня

Местные жители напуганы и возмущены одновременно: вместе с дождем опасные вещества могут попасть в землю и дальше могут остаться на крысах, которые расползутся по селу.

Кто разрешил такое выбрасывать на территории села, выясняли у сельского старосты Сергея Еременко. Тот оправдывается – склады принадлежат не селу, а частному владельцу.

"Чисто юридически, он в свое имущество вправе пустить любого арендатора", – констатирует Еременко.

Мы нашли владельца – это Сергей Некрасов. Он рассказал, что сдал склады в аренду, и пожаловался, что арендатор нарушил условия договора.

"Сумыполимербуд". Сначала был договор, что они пластик там будут сортировать. А когда по факту приехали со своей проверкой, то увидели полный беспорядок. Медицинские отходы", – признается мужчина.

Предприятие "Сумыполимербуд" зарегистрировано год назад на окраине Сум. Основной вид деятельности – производство изделий из пластмассы. Заниматься утилизацией, и тем более медицинских отходов, не имеют права.

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По адресу регистрации мы никого не увидели, но нашли очень много мешков с отходами – и капельницы, и шприцы с иглами, и даже пробирки с кровью.

В договоре на аренду склада и в реестре предприятия указан номер. Звоним.

"Я там уже не работаю второй месяц. Я не знаю, что там раньше делали, ну я там проработал целую неделю", – сказал нам голос на том конце провода.

Искать того, кто оставил под открытым небом опасные медицинские отходы, будет уже полиция. По данному факту уже открыто уголовное производство. Но разгребать кучи опасной грязи придется все же владельцам территорий, на которые все это вывалили.

Напомним, что ранее похожий скандал разгорелся в Киевской области, где опасные медицинские отходы сбрасывали на полигон под открытым небом.

Также мы писали, что во время карантина в Украине значительно увеличилось количество мусора. Как минимизировать его количество, читайте в материале "Украину после карантина придется скоблить от грязи: количество отходов выросло в разы".

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