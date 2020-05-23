Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Винницкой области в ДТП пострадали шесть человек: подробности

23 мая, 18:04

Татьяна Очеретяна

Автомобиль врезался в дерево

В Винницкой области произошло ДТП, в результате чего пострадали шесть человек. Автомобиль Ford Explorer врезался в дерево на автодороге М-12. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации пресс-службы, около 4 часов утра вблизи села Петрик автомобиль Ford Explorer съехал в кювет и столкнулся с деревом. Предварительно, водитель внедорожника не справился с управлением.

В результате столкновения пострадали водитель и пятеро пассажиров в возрасте от 18 до 51 лет. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени и были госпитализированы. Уточняется, что водитель был трезвым.

Реклама

В тренде
Эксперт назвал оригинальную версию обострения на Донбассе

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Ранее мы сообщали, как на одесской Фонтанке произошло жуткое ДТП – столкнулись легковушка и мопед. Водитель мопеда и его 10-летний сын погибли.

Кроме того, что выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП под Киевом. Водитель машины сразу позвонил в полицию. Животное не получило серьезных травм – сильно испугавшись, косуля с раненым копытцем лежала на обочине.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП столкновение Винницкая область

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 23 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 23 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 23 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 23 мая и все подробности из регионовУкраина
Бойня в Новоселице: погибшими оказались ветераны АТО и волонтеры
Бойня в Новоселице: погибшими оказались ветераны АТО и волонтерыДругие регионы
Массовое убийство в Житомирской области: жена стрелка назвала причину конфликта
Массовое убийство в Житомирской области: жена стрелка назвала причину конфликтаДругие регионы
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)Украина
Нарушения обсервации и вечеринки в ночных клубах: как проходит карантин в Херсоне
Нарушения обсервации и вечеринки в ночных клубах: как проходит карантин в ХерсонеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...