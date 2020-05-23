В Винницкой области в ДТП пострадали шесть человек: подробности

В Винницкой области произошло ДТП, в результате чего пострадали шесть человек. Автомобиль Ford Explorer врезался в дерево на автодороге М-12. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации пресс-службы, около 4 часов утра вблизи села Петрик автомобиль Ford Explorer съехал в кювет и столкнулся с деревом. Предварительно, водитель внедорожника не справился с управлением.

В результате столкновения пострадали водитель и пятеро пассажиров в возрасте от 18 до 51 лет. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени и были госпитализированы. Уточняется, что водитель был трезвым.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Ранее мы сообщали, как на одесской Фонтанке произошло жуткое ДТП – столкнулись легковушка и мопед. Водитель мопеда и его 10-летний сын погибли.

Кроме того, что выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП под Киевом. Водитель машины сразу позвонил в полицию. Животное не получило серьезных травм – сильно испугавшись, косуля с раненым копытцем лежала на обочине.

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