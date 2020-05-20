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Вез ребенка на мопеде: в страшном ДТП под Одессой погиб 10-летний мальчик (фото, видео)

20 мая, 09:33

Тина Наринецкая

По словам свидетелей, водитель мопеда был пьян

В селе Фонтанка под Одессой произошло жуткое ДТП – столкнулись легковушка и мопед. Водитель мопеда и его 10-летний сын погибли, сообщает trassae95.com.

Все случилось поздно вечером 19 мая возле ТРЦ "Ривьера". По словам свидетелей, мопед вылетел на "встречку" и врезался в "Жигули". Люди рассказывали, что незадолго до ДТП мопед проехал на красный свет и петлял по дороге. Свидетели предполагают, что его водитель был пьян.

По данным издания, в аварии погибли 46-летний водитель мопеда и 10-летний ребенок. На место примчались медики, но их усилия оказались напрасными. Мальчик скончался на месте, а мужчина – в карете скорой помощи.

За расследования обстоятельств ДТП уже взялись полицейские. В пресс-службе местной полиции подтвердили смерть ребенка. Также там рассказали, что за рулем мопеда был отец мальчика.

"Устанавливаются обстоятельства трагедии и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.

Напомним, недавно в Киеве произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.

Также мы рассказывали, что встолице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

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ДТП Одесса смерть мопед мальчик одесская область столкновение автомобили Фонтанка

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