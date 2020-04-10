В Житомире медики за борьбу с коронавирусом получили тройную зарплату

В Житомире выплатили тройные оклады для 180 медиков, которые борются с коронавирусом – каждому из них дали доплаты из городского бюджета.

Об этом сообщили в Житомирском городском совете.

"Дополнительную выплату из местного бюджета получили работники учреждений здравоохранения города – и врачи, и младший, и средний медицинский персонал – те, кто задействован в процесс лечения больных с диагнозом "коронавирус", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что эти доплаты касаются только тех, кто имеет непосредственное отношение к больным COVID-19 или к пациентам, у которых есть подозрение на эту болезнь.

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"Доплаты санитаркам составили до 4 тысяч гривен, медсестрам – от 5 тысяч гривен, врачам – от 8 тысяч гривен до 14 тысяч гривен. Средства на доплаты взяли из местного бюджета", - говорится в сообщении.

Также в мэрии уточнили, что, согласно приказу Миздрава, медицинским работникам, которые борются с COVID-19, на период карантина должны втрое увеличить оклады. Уже за март медицинские работники, включительно с медсестрами, которые лечат пациентов, у которых лабораторно подтвержден COVID-19 должны были получить доплату в размере трех должностных окладов.

"Однако из государственного бюджета средств на это Житомир не получил, поэтому пришлось выделять деньги из городского бюджета. Однако, власти надеются на поддержку государства. Ждем, возможно, в апреле государство все же даст средства на эти выплаты", - добавили в горсовете.

Напомним, что на 9 апреля в Житомирской области был зарегистрирован 31 лабораторно подтвержденный случай коронавируса, среди которых три летальных.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине с начала проведения тестирования исследовано 20 608 образцов.

На утро 9 апреля в стране официально подтверждено 1892 случая заражения COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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