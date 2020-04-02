Коронавирус в Украине: статистика за 2 апреля и все подробности из регионов

Украина вместе со всем миром продолжает борьбу с пандемией нового смертельного коронавируса COVID-19

В течение последних нескольких недель Украина активно ведет борьбу с распространением коронавируса COVID-19. Ежедневно в разных регионах страны фиксируют новые случаи заражения коронавирускной инфекцией.

По состоянию на 10:00 2 апреля , в стране официально подтверждено 804 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых 13 человек выздоровели и еще для 20 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 125 новых случаев.

В связи с этим по всей Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации. Также до 24 апреля действуют карантин, на время которого закрыли школы, детсады, непродуктовые магазины, прекратили междугородние перевозки, закрыли границу.

1 апреля Кабмин решил еще больше ужесточить карантинные меры.

К тому же общественный транспорт в Киеве с 23 марта перевозит только медиков, правоохранителей, сотрудников ЖКХ, продавцов продуктовых магазинов и работников оборонной отрасли.

Как известно, март 2020 года был началом активного распространения COVID-19 по территории Украины и сайт "Сегодня" в течение марта сообщал о всех важных событиях, связанных с карантином из-за коронавируса в Украине.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ситуацией вокруг коронавируса:

2 апреля

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11:51 В Днепре выкопали 600 могил и закупили 1000 мешков для умерших от COVID-19

11:15 Киевская областная государственная администрация сообщила подробности случаев инфицирования COVID-19 на территории региона. По состоянию на 10:00 2 апреля в области официально подтверждено 64 случая инфицирования коронавирусом. За сутки заразились семь человек.

11:14В ВСУ появился первый зараженный коронавирусом. Им стала врач Хмельницкого военного госпиталя.

11:13 За март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

10:58 Киевских священников из-за коронавируса призвали проводить службы онлайн

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10:55 В Черновицкой области коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у десяти медиков.

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1 апреля

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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