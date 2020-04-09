Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,58
  1. Последние новости Украины

В Украине на коронавирус протестировали 20 тысяч человек, а в России – 1 миллион

9 апреля, 11:53

Денис Беспалов

Из 20 тысяч протестированных в Украине, коронавирус подтвердился у почти 1,9 тысяч человек

В настоящий момент в Украине лабораторные исследования на COVID-19 проводят в 37 государственных лабораториях и в двух частных. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

"Количество подозрений не равно количеству исследований. Исследуют лиц, у которых установлено подозрение, контактных и тех, кто выздоровел, для снятия диагноза. В течение суток было исследовано 2396 образцов. Всего с начала проведения тестирования исследовано 20 608 образцов", – говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на 09:00 9 апреля в стране официально подтверждено 1892 случая заражения COVID-19, 45 человек выздоровели и еще для 57 диагноз оказался смертельным.

Реклама

Тем временем Роспотребнадзор сообщает, что по состоянию на 9 апреля в России проведено более 1 миллиона лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 171 тыс. человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.

Отметим, согласно данным statista, по состоянию на 8 апреля в Италии было проведено более 804 тысяч тестов на коронавирус, количество подтвержденных случаев заражения – 139,4 тысяч.

В тренде
Коронавирус в Украине: статистика за 9 апреля и все подробности из регионов

Также statista приводит данные о количестве проведенных тестов на коронавирус в Европе по состоянию на 6 апреля.

Напомним, и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что в Украине на следующей недели уже будут свои ПЦР-тесты, однако абсолютно все население страны не будут тестировать на коронавирус – только определенные категории граждан.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Италия тест Украина коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 9 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 9 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 9 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 9 апреляУкраина
Запрет ездить на личных авто: как и когда в Украине могут ужесточить карантин
Запрет ездить на личных авто: как и когда в Украине могут ужесточить карантинУкраина
Кабмин дал новые послабления бизнесу: кому еще разрешили работать в карантин
Кабмин дал новые послабления бизнесу: кому еще разрешили работать в карантинЭкономика
Минздрав обнародовал правила самоизоляции для зараженных коронавирусом
Минздрав обнародовал правила самоизоляции для зараженных коронавирусомУкраина
Когда дадут первую
Когда дадут первую "карантинную" тысячу: названы срокиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...