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В Житомире перенесли начало отопительного сезона – когда ждать тепло

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
8 октября, 16:16
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Заместитель городского головы раскрыл подробности
Отопительный сезон в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Отопительный сезон в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Житомире 8 октября перенесли начало отопительного сезона. Тепло планируют дать 11 октября в детские сады, школы и медучреждения.

Об этом изданию "Суспільне" сообщил заместитель городского головы Сергей Кондратюк.

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Когда в Житомире начнется отопительный сезон?

11 октября в Житомире планируют начать отапливать детские сады, школы и медучреждения. Отопление для населения будут подавать в зависимости от погодных условий.

"Начало отопительного сезона мы запланировали на 11 октября, но, учитывая изменения климатических условий, сегодня вместе с "Житомиргаз" мы распломбируем котельные, которые отапливают детские сады, чтобы с 11 октября все детские сады были с теплом. Далее мы запускаем тепло к другим потребителям", — подчеркнул Кондратюк.

В каком случае отопление в Житомире могут не дать?

Если среднесуточная температура 11 октября не опустится ниже 8 градусов по Цельсию, то теплоснабжение для населения города не будут запускать.

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Сейчас все дома готовы к подаче отопления / Коллаж "Сегодня"
Сейчас все дома готовы к подаче отопления / Коллаж "Сегодня"

Отопительный сезон в Украине

В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать столичные школы, садики и больницы.

"С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже за считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Какой будет погода в Украине в октябре?

Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Середина месяца порадует продолжительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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Люди, которые получили минимум одну дозу
7 421 450
Всего введенных доз 13 430 055
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