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В Харькове начался отопительный сезон: где уже тепло

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
7 октября, 14:13
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Его запустили 7 октября. Известно, что до этого была проведена реконструкция и капитальный ремонт котельных
Отопительный сезон стартовал в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"
Отопительный сезон стартовал в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове 7 октября запустили отопительный сезон. Тепло начали подавать в больницы и детские сады.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

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Где в Харькове начали отопительный сезон?

Согласно документу, тепло начали подавать в больницы, учебные заведения и другие объекты социально-культурной сферы.

Отмечается, что в Харькове в рамках подготовки к отопительному сезону была проведена реконструкция и капитальный ремонт котельных, а также заменено более 100 км технически изношенных теплосетей.

В Харькове начали давать отопление. Фото: "Объектив"
В Харькове начали давать отопление. Фото: "Объектив"

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Когда в Киеве запустят отопление?

Как рассказал Виталий Кличко, городской совет уже сегодня примет решение, которое позволит не допустить роста тарифов на тепло для населения. По его словам, с начала этой недели теплоснабжающие предприятия начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы.

Мэр столицы подчеркнул: учитывая погодные условия, уже за считанные дни в Киеве могут начать отопительный сезон для жилых домов.

"Но актуальная на сегодняшний день стоимость природного газа уже в восемь раз выше, чем в прошлом году, и от той, что заложена в тариф предприятия. Именно поэтому сегодня мы должны принять решение в интересах потребителей. Которое, с одной стороны, предоставит городу возможность уверенно войти в зиму, имея необходимые запасы газа. А с другой – не допустить роста тарифов на тепло для населения. Для этого мы можем и должны воспользоваться необходимыми дополнительными ресурсами. Это очень важный вопрос", – добавил Кличко.

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Какой будет погода в Украине в октябре?

Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Середина месяца порадует продолжительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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