Въехал в пассажирский автобус. Полиция расследует ДТП с мэром Вознесенска

Автомобиль городского головы Вознесенска Евгения Величко Volkswagen Passat столкнулся с пассажирским автобусом на перекрестке

Мэр Вознесенска попал в аварию / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция Николаевской области открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра Вознесенска, автомобиль которого во вторник, 7 сентября, столкнулся с пассажирским автобусом.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

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Мэр Вознесенска попал в аварию / Фото: Нацполиция

Авария произошла утром на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске – автомобиль 32-летнего местного мэра Евгения Величко Volkswagen Passat въехал в пассажирский автобус.

На месте ДТП с мэром Вознесенска / Фото: Нацполиция

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В результате ДТП пострадал городской голова, водитель автобуса не пострадал.

Полиция установила, что в салоне автобуса во время аварии находились дети, предварительно никто из них не пострадал, их до приезда полицейских забрали взрослые.

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Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Полицейские просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию.

Напомним, в Польше 7 сентября попал в аварию микроавтобус с украинцами, семеро госпитализированы. Для предоставления помощи пострадавшим на место выехал дежурный консул.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.