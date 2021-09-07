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В'їхав у пасажирський автобус. Поліція розслідує ДТП з мером Вознесенська

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
7 вересня, 22:13
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Автомобіль міського голови Вознесенська Євгенія Величка Volkswagen Passat зіткнувся з пасажирським автобусом на перехресті
Мер Вознесенська потрапив у аварію
Мер Вознесенська потрапив у аварію / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція Миколаївської області відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю мера Вознесенська, автомобіль якого у вівторок, 7 вересня, зіткнувся з пасажирським автобусом.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції області.

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Мер Вознесенська потрапив у аварію
Мер Вознесенська потрапив у аварію / Фото: Нацполиция

Аварія сталася вранці на перетині вулиць Берегового і Черняховського у Вознесенську – автомобіль 32-річного місцевого мера Євгена Величка Volkswagen Passat в'їхав у пасажирський автобус.

На місці ДТП з мером Вознесенська
На місці ДТП з мером Вознесенська / Фото: Нацполиция

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У результаті ДТП постраждав міський голова, водій автобуса не постраждав.

Поліція встановила, що в салоні автобуса під час аварії перебували діти, попередньо ніхто з них не постраждав, їх до приїзду поліцейських забрали дорослі.

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Подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Поліцейські просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували зазначену автоаварію.

Нагадаємо, в Польщі 7 вересня потрапив у аварію мікроавтобус з українцями, семеро госпіталізовані. Для надання допомоги постраждалим на місце виїхав черговий консул.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.

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