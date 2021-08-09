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В Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная. Водитель скрылся с места аварии

9 августа 2021 15:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Медики пытались спасти беременную в больнице, однако она скончалась. Что говорят в полиции

В результате ДТП в Винницкой области мотоблок перевернулся.

В результате ДТП в Винницкой области мотоблок перевернулся. / Фото: Нацполиция

В Винницкой области автомобиль Chery Tiggo столкнулся с мотоблоком "Зубр". В ДТП погибла 20-летняя беременная.

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Об этом сообщили в Нацполиции.

ДТП произошло на трассе Винница – Гайсин. Chery Tiggo врезался в мотоблок, на котором ехали 32-летний житель Гайсинского района и 20-летняя беременная. Водитель мотоблока скрылся после аварии.

Пострадавшую госпитализировали, однако она скончалась в больнице. Также пострадали 48-летний водитель автомобиля и его 44-летняя пассажирка из Одесской области.

Вскоре правоохранители нашли водителя мотоблока, он был дома. Сейчас копы выясняют, были ли водители на момент ДТП трезвые. Виновнику аварии грозит до 8 лет лишения свободы.

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Большинство ДТП в Украине – из-за нарушений правил дорожного движения

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Самой частой причиной ДТП в Украине является нарушение правил дорожного движения. По данным полиции, больше всего аварий случилось из-за таких причин:

  1. нарушение правил маневрирования – 35 947 случаев;
  2. превышение безопасной скорости – 20 414 случаев;
  3. несоблюдение дистанции – 14 675 случаев;

Напомним, ранее во Львовской области по дороге в сторону поселка городского типа Брюховичи столкнулись Porsche 718 Boxter (982) и фура.

Кроме того, ранее в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали девять человек.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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