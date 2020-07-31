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Вербовали несовершеннолетних: в Виннице "накрыли" банду сутенеров (фото, видео)

31 июля, 17:03

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Рекламу услуг размещали в интернете

В Виннице правоохранители задержали трех человек, которые организовали бизнес по оказанию платных сексуальных услуг.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП Украины, двое мужчин из группировки находили помещения, а их соучастница вербовала женщин для занятия проституцией, в том числе и несовершеннолетних девушек.

"Женщин подыскивала из числа тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах – имел тяжелое материальное положение и отсутствие моральных преград. Пособница размещала соответствующую рекламу специфических услуг в сети Интернет", – говорится в сообщении.

Во время обысков копы изъяли доказательства незаконного секс-бизнеса, в частности визитки, мобильные телефоны, а также деньги, полученные преступным путем, и оружие.

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Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении по статье "сутенерство". Злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области копы "накрыли" банду сутенеров. За услуги клиенты рассчитывались заранее. Тариф составлял свыше 2000 гривен за час, в сумму была включена оплата аренды квартиры и трансфер. Из этих средств девушки получали 500 гривен.

Также напомним, в Запорожье копы "накрыли" бордель и задержали двоих сутенеров.

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