Взрыв на военных складах в Винницкой области – 26 раненых, город эвакуируют

В Калиновке из-за обстрелов начался пожар на военных складах – что сейчас происходит в городе и как тушат огонь

В Калиновке от взрыва пострадали 26 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате взрыва в Калиновке Винницкой области один военный погиб, еще 26 ранены. Пожарные тушат огонь на территории части.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Военные эвакуируют население. Взрывной волной уничтожено несколько зданий, которые были на территории части.

Ранее мы писали, что в результате взрыва на военных складах начался пожар. Как пишет "Суспільне", горит на двух складах, где хранят патроны. Пожар тушат специальными пожарными танками. Сейчас угрозы взрывов снарядов нет.

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Что происходит в других регионах?