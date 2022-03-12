Оккупанты пытают похищенного мэра Мелитополя – Зеленский

Враги задержали Ивана Федорова в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения города

Оккупанты похитили мэра Мелитополя 11 марта / Коллаж "Сегодня"

Мэр Мелитополя Иван Федоров, которого российские военные похитили 11 марта, жив. Однако оккупанты проводят над ним пытки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ.

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Российские военные похитили Ивана Федорова из-за того, что он отказался от сотрудничества с врагом. О похищении мэра Мелитополя стало известно со слов очевидцев.

Что известно о похищении

Вчера, 11 марта, 10 оккупантов похитили мэра города Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.

Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг.

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