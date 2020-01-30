С кровью на лице: в Запорожье жертва ДТП делал селфи, лежа на асфальте

Фото: События Запорожья, Telegram

В Запорожье недалеко от Днепровского отдела полиции города сбили молодого мужчину. Жертва ДТП повел себя крайне странно – парень начал делать селфи прямо на асфальте.

Об инциденте сбитый парень написал в местный Telegram-канал.

"Меня сбили. На горотделе на зебре", – написал он.

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На другом местном канале опубликовали фото с места ДТП. Автомобиля, под колеса которого попал парень, там уже не было. На место приехала "скорая", которая и забрала пострадавшего в больницу.

Позже пострадавший подтвердил, что его забрали больницу.

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"Говорят легкое сотрясение, голову зашили в двух местах, говорят я машину перелетел и далеко от зебры отлетел даже", - написал парень.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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