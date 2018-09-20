"Барселона" официально представила украинского игрока

Сегодня, 10:52

Артем Пустовой продолжит карьеру в испанском клубе

Презентация новичков. Фото Twitter
Презентация новичков. Фото Twitter

Испанская баскетбольная "Барселона" провела официальную презентацию новичков команды. Участником мероприятия среди других стал украинский центровой Артем Пустовой.

"Для меня это важный шаг вперед в карьере. Надеюсь, сезон будет состоять удачно, а мы будем бороться за титулы", – отметил на презентации Пустовой.

Напомним, во время летнего межсезонья "Барселона" выкупила Пустового в "Обрадойро", заключив с 26-летним украинцем соглашение на три сезона.

Новый клуб нашего центрового не отпустил его в сборную на последние матчи квалификации чемпионата мира против Испании (76:65) и Черногории (84:90).

В минувшем сезоне Пустовой в составе "Обрадойро" набирал 11 очков и собирал 5,9 подбора в среднем. Кроме того, он вошел в список кандидатов на попадание в символическую сборную лиги ACB и звание MVP. Также он стал одним из лучших по среднему количеству блок-шотов за игру.

На Евробаскете-2017 Пустовой занял второе место по среднему количеству выполняемых блок-шотов за игру (1,7), уступив лишь форварду сборной Латвии Кристапсу Порзингису.
баскетбол, баскетболист, Артем Пустовой

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Источник:

sport.ua

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