"Барселона" официально представила украинского игрока

Испанская баскетбольная "Барселона" провела официальную презентацию новичков команды. Участником мероприятия среди других стал украинский центровой Артем Пустовой.

"Для меня это важный шаг вперед в карьере. Надеюсь, сезон будет состоять удачно, а мы будем бороться за титулы", – отметил на презентации Пустовой.

Напомним, во время летнего межсезонья "Барселона" выкупила Пустового в "Обрадойро", заключив с 26-летним украинцем соглашение на три сезона.

Новый клуб нашего центрового не отпустил его в сборную на последние матчи квалификации чемпионата мира против Испании (76:65) и Черногории (84:90).

В минувшем сезоне Пустовой в составе "Обрадойро" набирал 11 очков и собирал 5,9 подбора в среднем. Кроме того, он вошел в список кандидатов на попадание в символическую сборную лиги ACB и звание MVP. Также он стал одним из лучших по среднему количеству блок-шотов за игру.

На Евробаскете-2017 Пустовой занял второе место по среднему количеству выполняемых блок-шотов за игру (1,7), уступив лишь форварду сборной Латвии Кристапсу Порзингису.