Баскетболистка сборной Украины Таисия Удоденко: "Не забила, сколько нужно, и должна тренеру шоколад"

Украинская баскетболистка – о предстоящем чемпионате Европы, сложном отношении с тренерами и польской "Слезе"

На тренировке. Таисия играет против команды капитана сборной и лучшего бомбардира отбора Алины Ягуповой. Фото fbu.ua.

Центровая сборной Украины по баскетболу Таисия Удоденко рассказала нам о Евро-2019, где "сине-желтые" в пятерке фаворитов, о польской "Слезе", НЛО, сложном отношении с тренерами, чем шокировал команду черногорский коуч Бошкович и почему поставила кресты на Италии

— Накануне Евробаскета-2019 вспомнился предыдущий, когда Украина считалась одной из фавориток, но в 1/8 финала, возможно, где-то из-за недооценки соперника споткнулась на Словакии.

— В матче со Словакией сказалась, наверное, еще усталость — четыре игровых дня подряд. А перед играми еще утренние тренировки. И скорее всего, мы и правда решили, что сейчас придем и легко обыграем Словакию. Но это чемпионат Европы, где каждый будет грызть паркет в любом случае. Нельзя никого недооценивать. Потому что те страны, которые едут на Европу, самые сильные, избранные.

— Что можете сказать о соперниках по группе?

— Я ни разу не играла против Великобритании и даже не видела эту команду в деле. Латышки, конечно, хозяйки. По моим источникам, они еще взяли себе американку на позицию 1—2 номеров. Не знаю, успела ли она получить их гражданство, но в планах у них усиление и, конечно же, они нас боятся. А с Испанией мы уже третий год подряд играем, уже как друзья, ходим парой (смеется). Думаю, мы на 100% не без шансов.

— Насколько хорошо начинать с Испанией?

— Конечно, Испания — чемпион Евробаскета-2017, и конечно, у них игроки очень высокого класса, из топовых клубов Европы. Но мы-то с характером, и все-таки хочется победить. В Киеве в отборе мы проиграли им всего четыре очка. Мы с ними все время сражаемся, дышим в спину, но как-то не получается зацепиться. И думаю, если еще чуть больше поднажать — тем более мы сейчас тренируемся очень интенсивно, — то можно их будет просто перебегать. Тренер нас готовит не щадя. И к Европе мы 100% подойдем в очень хороших кондициях. Надеюсь, не скажутся никакие внутренние перепалки. Потому что на площадке мы одно целое, а за ее пределами — уже как Бог даст.

— Так чем же удивлять Испанию?

— А это уже задача тренера, он должен подготовить что-то удивительное и невероятное.

— Горан Бошкович работает со сборной год. Что еще он дал помимо усиленной "физухи"?

— Он такой специфический, тем более многие девочки не понимают английский, трудно к этому привыкнуть. Но на самом деле в этом году он больше раскрылся. Раньше он как-то стеснялся, и у нас всегда было мало времени — на квалификации мы приезжаем за пять дней до матча, вышли, поиграли и уехали обратно. Толком с ним за кортом и не общались. Сейчас он может быть очень строгим, может накричать. Вот в Италии во втором спарринге, когда уступили, он просто рвал и метал. Реакция сначала — шок (смеется). А потом... Ну а что делать? Если нам пинка не дать, то мы тогда и не будем играть. В этом плане он, конечно, может подбодрить.

Но в общении за площадкой мы очень с уважением к нему относимся, к нему можно обратиться с любым вопросом. Даже если есть какие-то моменты непонятные на тренировке, можно подойти и обсудить их с тренером. Он умеет слушать, слышать и применять.

— На Евробаскете-2017 у нас была нехватка больших, как теперь с этим обстоят дела?

— Сейчас, наоборот, нет маленьких. Чистый 1-й номер — это Ариша Белоцерковская. И все. Мосс не знаю, отказалась или нет. Но, по крайней мере, она помогала на Европе 2017-го выводить мяч. А на спаррингах в Италии мы столкнулись с тем, что Ариша чуть-чуть подвернула ногу, и просто некому было вывести мяч. Алина Ягупова выводила, но это же тоже не ее основной профиль. В этом плане тяжело.

— Сейчас баскетбол универсализируется, большое значение имеют дальние броски. Как у вас с этим компонентом?

— Вся Европа знает, что в составе Украины на метр ни от кого нельзя отходить, потому что сразу будет лететь пушка (смеется).

...В этот момент мимо нас прошел Горан Бошкович, показал жестом прямоугольный предмет и сказал, кивая на Таисию, что-то насчет шоколада. Центровая тут же объяснила:

— Я должна ему шоколадку, в броски проиграла. Было задание, и я не забила столько, сколько было нужно.

— Тренер любит шоколад?

— Ну ему нельзя (пошутила с улыбкой).

— Вы его гоняете?

— Надо бы! Он нас гоняет, и нам надо бы его погонять (смеется).

— Играя в чемпионате Италии за "Ле Мура Лукка", вы не были довольны ни тренером, ни отношением в коллективе, ни самим городом. Прошлый сезон провели в польской "Слезе". Понравилось?

— Я довольна и сезоном, и тем, какой у меня в Польше был клуб. Не было такого стрессового состояния, как в Италии, когда все не нравится и я хочу домой. Я, может быть, такой специфический человек, тренеры ко мне трудно привыкают. И еще важно найти такого коуча, чтобы было с ним взаимопонимание. Во Вроцлаве у меня был тренер, которого вся Польша ненавидит, а у меня с ним все хорошо.

Никогда не угадаешь, где тебе будет хорошо. Кому-то очень нравится Италия, а мне агент звонит и говорит, что есть предложение оттуда, но я ему — нет, все, кресты. Он говорит: "Но не все ж итальянцы плохие!". А для меня — все.

Польшей я совершенно довольна. Мне там было легко даже в плане языка. Тренер говорил по-польски, а мне уже все понятно. И менталитет у них такой же, как у нас. В магазине на полуукраинском сказал — тебя все поняли, все дали, и пошел домой. А в Италии на тебя смотрят, как будто ты НЛО, с другой планеты.

— А уровень чемпионата?

— В Польше очень хороший чемпионат, много американок, легионеров из ближнего зарубежья. Там действительно были такие ситуации, когда ты даже не знаешь, кто выиграет. И все восемь команд, вышедшие в плей-офф, были равные. И команда, которая была восьмой в регулярке, в итоге заняла второе место.

— Вернетесь назад?

— На данный момент у "Слезы" финансовые проблемы. Но если бы предложили, я бы вернулась. А так — надо ж еще деньги зарабатывать, пока есть порох (улыбается). Куда? Еще не знаю, пока сфокусировалась на сборной.

— Вы очень хорошо провели прошлый Евробаскет. Но и соперники теперь настраиваются по-другому. Уже опасаются не только Ягупову...

— Ну это же хорошо, когда не один человек, а двое. А если еще и третий захочет помочь. И эта цепная реакция должна пойти. Не зря же собрали лучших игроков. Каждый из нас может в полной мере проявить себя, забить открытый бросок или закрытый. Это лучше, чем когда Алина бедная одна там сражалась против пятерых. Мы должны помогать. А соперники пусть настраиваются, удачи им. Мы же непредсказуемые. У нас во Франции был тренер, и он говорит, мол, у нас там игра с украинцами, я прихожу, взял с собой блокнот записать комбинации, но после двух минут кинул эту бумажку — они вообще непонятно что играют!

— Украина находится на 5-м месте в рейтинге силы перед Евро.

— Нам остается только работать и достигать своих целей. У нас есть возрастные игроки, в том числе и я (30 лет. — Авт.). Для кого-то это может быть вообще последняя Европа. Поэтому на чемпионате надо сыграть по максимуму.

— На прошлом Евробаскете часть сборной готовила танец и обещала его исполнить, если выйдет в 1/4-ю. Но не сложилось...

— Ну вот, когда выйдем в 1/4, тогда и будет танец.

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