Баскетбольный сезон в Украине стартовал премьерным розыгрышем Суперкубка

Новый сезон в украинском баскетболе открыл премьерный розыгрыш Суперкубка между прошлогодним чемпионом Суперлиги "Черкасскими Мавпами" и обладателем Кубка "Днепром". Первую встречу команды провели вчера в Черкассах, вторая – через неделю в Днепре. К борьбе за первый трофей сезона команды подошли с разными результатами на старте 1-го раунда квалификации Кубка Европы ФИБА. "Днепр" уступил на выезде греческому "Лаврио" – 73:82, а "Черкасские Мавпы", не игравшие в Европе 10 лет, в гостях не пожалели норвежский "Конгсберг" – 83:63.

Зато в Украине днепряне оторвались на сопернике 101:76. 21 очко на счету Александра Мишулы, который в последний момент был отсеян из сборной и не играл в отборе к ЧМ-2019 против Испании и Черногории.

"Сегодня мы в основном строили игру через быстрое нападение, – отметил лидер "Днепра". - Мы к этому готовились, хотели играть быстро. Были проблемные места в защите, которые мы будем разбирать перед второй игрой. Начало сезона выдалось интересное. Тяжелые матчи – самые интересные. Эта победа в эмоциональном плане поможет в ответной встрече Кубка Европы ФИБА. Нужно сделать работу над ошибками, которые были в Греции".

Перевесом в 25 очков гости практически убили интригу в Суперкубке, но Черкассы опускать руки не собираются. "У "Днепра" взаимопонимание было лучше, чем у нас, – сетовал наставник "Мавп" Максим Михельсон. – Днепряне были готовы лучше на те 25 очков, с которыми мы проиграли. Не думаю, что могли выиграть сегодня, но проиграть меньше могли. Недостаток взаимопонимания невозможно решить за сутки или за одну тренировку, но можно было компенсировать за счет концентрации, самоотдачи и элементарного разговора в защите. Конечно, будет тяжело отыграть эти 25 очков. "Днепр" – не та команда, которая дарит победы или какие-то очки. Но ничего невозможного нет".

Напомним, что на прошлой неделе сборная Украины по баскетболу в отборе на ЧМ-2018 на выезде проиграла Черногории. А перед этим в Киеве наши баскетболисты сенсационно обыграли команду Испании.