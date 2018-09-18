Фолы лидеров не дали Украине дожать Черногорию

Обыграв Испанию в отборе на ЧМ-2019, попробуй за два дня настроиться на Черногорию. В Украине очень переживали, что за столь феноменальной победой может последовать провал в матче с более скромным оппонентом. Видимо, чтобы быстрее перестроиться, украинцы вылетели из Киева раньше пиренейцев. По пути на Балканы полдня провели в Стамбуле и осели в Подгорице при том, что играть решили в 58-тысячном Никшиче. Мол, балканцам победа нужна как воздух, только она оставит их в борьбе за выход на ЧМ-2019, а в этом городе проживает лишь черногорское население, которое обеспечит аншлаг — более 3000 — и психологическое давление на гостей.

В итоге тренировались большую часть времени "сине-желтые" в одном городе, а играли в другом. Поэтому неудивительно, что поначалу кольца для украинцев были чужими, выплевывая, казалось бы, просчитанные мячи от наших снайперов Михайлюка и Лукашова и засасывая рискованные от хозяев. Встреча для Украины складывалась очень непросто, частенько черногорцы били нас нашим же оружием — трехами, в раздевалку после первой половины вообще залетел баззер-биттер метров с восьми. Плюс хозяева аккуратненько исполняли штрафные, а "сине-желтые" продолжили начатый с Испанией аукцион невиданной щедрости — 15 из 24-х. И хотя мы ожидаемо выигрывали подбор, по ходу второйй половины запас черногорцев достиг 14 очков.



Во второй четверти завелся Лэнь, данковавший на любой вкус. Он уже нервничал меньше, чем в Киеве, и черногорцы не справлялись с центровым "Атланты", но Алекс быстро набрал 3 фола, и Евгений Мурзин его берег, как и Михайлюка, который и вовсе вынужден был долго просидеть на лавке с 4 нарушениями. В концовке гости устроили погоню за счет трех, но остановились на -6 – 84:90.

Положение в группе после 8 тура: Испания – 15, Турция – 14, Латвия – 13, Черногория – 12, Украина – 12, Словения – 10. Нам надо занять место не ниже третьего.