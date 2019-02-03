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Бэтмен поймал летучую мышь во время матча НБА

Вчера, 21:21

Животное залетело на арену, где играли "Сан-Антонио" и "Нью-Орлеан"

Талисман "Сан-Антонио" ловит летучую мышь
Талисман "Сан-Антонио" ловит летучую мышь. Фото: Twitter
Бэтмен поймал летучую мышь во время матча НБА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/73f/3a1/5c573f3a1f360.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/73f/3a1/5c573f3a1f360.jpg Баскетбол Животное залетело на арену, где играли "Сан-Антонио" и "Нью-Орлеан"

Матч регулярного чемпионата НБА между "Сан-Антонио Сперс" и "Нью-Орлеан Пеликанс" внезапно прервали уже на третьей минуте. Один из арбитров заметил залетевшую на арену летучую мышь. Запасные баскетболисты отмахнулись от животного полотенцами, зрители в первых рядах также отшатнулись от зверька.

Но тут на спасение публики выбежал талисман "Сперс" Вилли Койот в костюме Бэтмена (человека-летучей мыши). Талисман техасского клуба выскочил с гигантским сачком и прыгнул, чтобы поймать животное.

После неудачной первой попытки Вилли Койот прицелился получше и со второго раза засалил летучую мышь. Маскот тут же передал ее сотрудникам арены и помахал приветствовавшим его зрителям, а запасные игроки помахали герою полотенцами, как после успешного трехочкового броска.

"Сан-Антонио" выиграл у "Нью-Орлеана" – 113:108.

Напомним, что команды с участием украинских баскетболистов проиграли матчи НБА.

Ранее мы писали, что украинцы обыграли легионеров в Матче звезд баскетбольной Суперлиги. Команды на двоих набрали более 300 очков, а самым полезным был признан защитник "Киев-Баскета" Павел Крутоус, набравший 42 очка.

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Тег баскетбол, НБА , Сан-Антонио, Нью-Орлеан

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Источник:

Eurosport

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