Бэтмен поймал летучую мышь во время матча НБА
Животное залетело на арену, где играли "Сан-Антонио" и "Нью-Орлеан"
Матч регулярного чемпионата НБА между "Сан-Антонио Сперс" и "Нью-Орлеан Пеликанс" внезапно прервали уже на третьей минуте. Один из арбитров заметил залетевшую на арену летучую мышь. Запасные баскетболисты отмахнулись от животного полотенцами, зрители в первых рядах также отшатнулись от зверька.
Но тут на спасение публики выбежал талисман "Сперс" Вилли Койот в костюме Бэтмена (человека-летучей мыши). Талисман техасского клуба выскочил с гигантским сачком и прыгнул, чтобы поймать животное.
После неудачной первой попытки Вилли Койот прицелился получше и со второго раза засалил летучую мышь. Маскот тут же передал ее сотрудникам арены и помахал приветствовавшим его зрителям, а запасные игроки помахали герою полотенцами, как после успешного трехочкового броска.
"Сан-Антонио" выиграл у "Нью-Орлеана" – 113:108.
TWITTER— Drafts 2.0 (@drafts_2) February 3, 2019
Напомним, что команды с участием украинских баскетболистов проиграли матчи НБА.
Ранее мы писали, что украинцы обыграли легионеров в Матче звезд баскетбольной Суперлиги. Команды на двоих набрали более 300 очков, а самым полезным был признан защитник "Киев-Баскета" Павел Крутоус, набравший 42 очка.
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