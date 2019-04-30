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БК "Запорожье" выиграл "бронзу" чемпионата Украины

30 апреля, 17:54

В решающем матче запорожцы обыграли БК "Днепр"

Третье место у "Запорожья"
Третье место у "Запорожья". Фото: Федерация баскетбола Украины

Сегодня завершилась "бронзовая" серия украинской баскетбольной Суперлиге. "Запорожье" уверенно обыграло "Днепр" и завоевало бронзовые медали. 

В каждой из четвертей запорожцы были сильнее, наращивая свое преимущество, которое к финальной сирене достигло 20 очков. 

"Запорожье" - "Днепр" – 76:56 (20:19, 18:12, 18:13, 20:12). Счет в серии - 3:2.

"Запорожье": Холтон (11 + 7 подборов + 4 перехвата), Кондраков (9 + 4 подбора), Мироненко (10 + 3 перехвата), Хилл (10+ 6 подборов), Прессли (8 + 4 перехвата) — старт; Овдеенко (3 + 4 подбора), Шевченко (6 + 4 подбора), Буц (4 + 5 подборов), Трент (15 + 5 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Титов.

"Днепр": Мишула (10 + 4 передачи + 4 потери), Закурдаев (8 + 4 потери), Глебов (2 + 7 подборов + 5 передач + 4 потери), Тимофеенко (9 + 10 подборов), Натяжко (9 + 5 подборов) — старт; Шундель (5), Кожемякин (2), Сизов (2), Фесенко (9 + 9 подборов), Ревзин.

Напомним, что чемпионом Украины 2019 года стал южненский "Химик", который в финальное серии всухую обыграл "Киев-Баскет".

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Тег баскетбол, БК Днепр, БК Запорожье, чемпионат Украины по баскетболу

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Сегодня|Спорт

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