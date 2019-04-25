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Киев в слезах: команда без тренера сумела стать самой сильной в украинском баскетболе

Сегодня, 20:35

По ходу третьего матча финальной серии у южненцев удалили наставника. Но это не помешало им победить

Фото: Федерация баскетбола Украины

Южненский "Химик" обыграл "Киев-Баскет" и в третьем матче финальной серии баскетбольной Суперлиги Украины и в третий раз в своей истории стал чемпионом Украины по баскетболу. После двух выигрышей на своей площадке южненцы одолели соперника и в столицном Дворце спорта – 79:73.

Начало матча в столице стало очень непростым для южненцев. "Киев-Баскет" уверенно начал и быстро ушел в отрыв в счете. Более того, во второй четверти главный тренер "Химика" Виталий Степановский быстро получил два технических фола и был удален с площадки.

Удаленный Виталий Степановский. Фото – fbu.ua

Бразды управления "Химиком" перешли к ассистенту главного тренера Олегу Гончарову, и после большого перерыва южненцы воспряли духом и начали сокращать отставание в счете. Третья четверть была выиграна "Химиком" с преимуществом в 14 очков, что позволило им перед заключительной 10-минуткой выйти вперед в счете.

В последней четверти преимущество "Химика" возросло до 10 очков, и только в заключительные минуты "Киев-Баскет" предпринял попытки погони, но южненцы смогли удержать преимущество. Таким образом "Химик" выиграл финальную серию со счетом 3:0 и стал чемпионом Украины. "Киев-Баскет" в своем дебютном сезоне завоевал серебряные награды.

Как сообщалось ранее, в НБА уволили первого в истории главного тренера европейского происхожденияИгор Кокошков не сумел вывести "Финикс Санз" в плей-офф текущего сезона. 

Также сообщалось, что Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу. Наша страна планирует провести женское континентальное первенство совместно со Швецией

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Тег Химик, баскетбол, Киев-Баскет

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Источник:

xsport.ua

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