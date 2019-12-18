Человек, который привел семь клубов в НБА, находится на грани смерти после кровоизлияния

Дэвид Стерн, который 30 лет руководил Лигой, упал без сознания в ресторане

Дэвид Стерн / Фото: nba.com

Бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн находится в критическом состоянии после кровоизлияния в мозг. 13 декабря он потерял сознание, находясь в одном из ресторанов Нью-Йорка – на Манхэттене. Экс-босса сильнейшей баскетбольной лиги мира в срочном порядке доставили в больницу, где ему сделали экстренную операцию. Но уже несколько дней 77-летний Стерн продолжает находится в критическом состоянии.

Стерн занимал пост комиссионера НБА на протяжении 30 лет – с 1984-го по 2014 год. В свое время в отмене матчей регулярного сезона он обвинял "лживых и жадных агентов". За время руководства Стерна в НБА появились семь новых клубов: "Шарлотт Хорнетс" (позже переехавший в Нью-Орлеан и переименовалась в "Пеликанс"), "Миннесота Тимбервулвз", "Майами Хит", "Орландо Мэджик", "Ванкувер Гризлиз" (ныне базируется в Мемфисе), "Торонто Рэпторз" и "Шарлотт Бобкэтс".

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Также в лиге были введены дресс-код и драфт-лотерея, а чемпионский трофей по инициативе Стерна назван в честь предыдущего комиссара Ларри О'Брайена. В 2014 году Адам Сильвер сменил Дэвида Стерна на посту босса НБА.

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