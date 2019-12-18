Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,47
26,2

Человек, который привел семь клубов в НБА, находится на грани смерти после кровоизлияния

18 декабря, 16:32

Дэвид Стерн, который 30 лет руководил Лигой, упал без сознания в ресторане

Дэвид Стерн

Дэвид Стерн / Фото: nba.com

Бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн находится в критическом состоянии после кровоизлияния в мозг. 13 декабря он потерял сознание, находясь в одном из ресторанов Нью-Йорка – на Манхэттене. Экс-босса сильнейшей баскетбольной лиги мира в срочном порядке доставили в больницу, где ему сделали экстренную операцию. Но уже несколько дней 77-летний Стерн продолжает находится в критическом состоянии.

Стерн занимал пост комиссионера НБА на протяжении 30 лет – с 1984-го по 2014 год. В свое время в отмене матчей регулярного сезона он обвинял "лживых и жадных агентов". За время руководства Стерна в НБА появились семь новых клубов: "Шарлотт Хорнетс" (позже переехавший в Нью-Орлеан и переименовалась в "Пеликанс"), "Миннесота Тимбервулвз", "Майами Хит", "Орландо Мэджик", "Ванкувер Гризлиз" (ныне базируется в Мемфисе), "Торонто Рэпторз" и "Шарлотт Бобкэтс".

Реклама

Также в лиге были введены дресс-код и драфт-лотерея, а чемпионский трофей по инициативе Стерна назван в честь предыдущего комиссара Ларри О'Брайена. В 2014 году Адам Сильвер сменил Дэвида Стерна на посту босса НБА.

В тренде
Почему Зозулю в Испании считают нацистом: все подробности скандала

Читайте также: Ноги разного размера и мужская пещера: что известно об украинском великане в НБА

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

операция НБА комиссар Дэвид Стерн

Источники: Сегодня|Спорт , ESPN

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВ
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВДругие
В битве чемпионов Украины двух последних лет баскетболисты
В битве чемпионов Украины двух последних лет баскетболисты "Химика" переиграли "Мавп"Баскетбол
Словенский гений баскетбола Дончич установил для НБА международный рекорд
Словенский гений баскетбола Дончич установил для НБА международный рекордБаскетбол
Наш третий дабл в сезоне, но
Наш третий дабл в сезоне, но "Ястребы" все мимо кассы: смотрите, как зажигал в НБА украинец ЛэньБаскетбол
Звездный баскетболист обновил рекорд суперрезультативности в НБА
Звездный баскетболист обновил рекорд суперрезультативности в НБАБаскетбол
Лидер чемпионата Украины по баскетболу неожиданно проиграл в Одессе
Лидер чемпионата Украины по баскетболу неожиданно проиграл в ОдессеБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...