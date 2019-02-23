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Дерби украинцев в НБА не получилось: тренер не выпустил Михайлюка против Лэня

Сегодня, 10:39

"Атланта" с Лэнем в составе проиграла "Детройту" в матче регулярного чемпионата НБА

Украинец в НБА Алексей Лэнь
Украинец в НБА Алексей Лэнь. Фото: Getty Images
Дерби украинцев в НБА не получилось: тренер не выпустил Михайлюка против Лэня //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/106/866/5c71068666a74.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/106/866/5c71068666a74.jpg Баскетбол "Атланта" с Лэнем в составе проиграла "Детройту" в матче регулярного чемпионата НБА

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся поединок регулярного чемпионата "Атланта" – "Детройт". Для украинских болельщиков он интересен тем, что за обе команды выступают наши баскетболисты: Святослав Михайлюк недавно перешел в "Детройт", а Алексей Лень играет за "Атланту". Матч завершился результативной победой "Детройта" со счетом 125:122.

Центровой "Атланты" Лэнь получил почти 20 минут игрового времени. Украинец показал стопроцентную точность бросков: два трехочковых и один обычный бросок принесли Алексею 8 очков. Также на счету Лэня 6 подборов. А вот Святослав Михайлюк не получил от тренера "Детройта" ни минуты игрового времени.

Отметим, что ране в феврале Алексей Лэнь стал самым результативным игроком "Атланты" в проигранном матче. Тогда украинский баскетболист набрал 16 очков, но его команда проиграла "Орландо".

Ранее задрафтованный "Вашингтоном" украинский баскетболист рассказал нам о девушке из Украины, "наказании за убийство" и перспективах в НБА: читайте полное интервью Иссуфа Санона.

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Тег НБА , Детройт Пистонс, Алексей Лэнь, Святослав Михайлюк, Атланта Хокс

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Сегодня|Спорт

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