Дерби украинцев в НБА не получилось: тренер не выпустил Михайлюка против Лэня
"Атланта" с Лэнем в составе проиграла "Детройту" в матче регулярного чемпионата НБА
В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся поединок регулярного чемпионата "Атланта" – "Детройт". Для украинских болельщиков он интересен тем, что за обе команды выступают наши баскетболисты: Святослав Михайлюк недавно перешел в "Детройт", а Алексей Лень играет за "Атланту". Матч завершился результативной победой "Детройта" со счетом 125:122.
Центровой "Атланты" Лэнь получил почти 20 минут игрового времени. Украинец показал стопроцентную точность бросков: два трехочковых и один обычный бросок принесли Алексею 8 очков. Также на счету Лэня 6 подборов. А вот Святослав Михайлюк не получил от тренера "Детройта" ни минуты игрового времени.
Отметим, что ране в феврале Алексей Лэнь стал самым результативным игроком "Атланты" в проигранном матче. Тогда украинский баскетболист набрал 16 очков, но его команда проиграла "Орландо".
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