Американец Ди Джей Купер подменил анализы и получил два года дисквалификации

Купер отстранен на два года

Допинг-проба баскетболиста всех шокировала: спортсмен оказался беременным https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/5f0/185/5d45f01859af0.jpeg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/5f0/185/5d45f01859af0.jpeg 2019-08-03T23:36:00+03:00 Баскетбол Американец Ди Джей Купер подменил анализы и получил два года дисквалификации

Невероятный по своей нелепости случай произошел с американским баскетболистом Ди Джеем Купером. Получив гражданство Боснии и Герцеговины, он уже собирался дебютировать за национальную сборную. Для этого Куперу было необходимо пройти обязательный допинг-тест. По результатам пробы выяснилось, что Ди Джей... беременный. В ходе расследования стало известно, что баскетболист подменил анализ и в качестве биологического материала принес мочу женщины. Подлог раскрылся после того, как в пробах мочи был найден гормон, вырабатывающийся в организме только беременных.

В результате в отношении баскетболиста было начато разбирательство. По его итогам руководство ФИБА отстранило Купера от баскетбола на 2 года.

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За годы профессиональной карьеры 28-летний защитник играл за "Енисей", ПАОК, "Панатинаикос", АЕК, "Гравелин", "По-Ортез", последним клубом Купера был "Монако".

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