Допинг-проба баскетболиста всех шокировала: спортсмен оказался беременным

Невероятный по своей нелепости случай произошел с американским баскетболистом Ди Джеем Купером. Получив гражданство Боснии и Герцеговины, он уже собирался дебютировать за национальную сборную. Для этого Куперу было необходимо пройти обязательный допинг-тест. По результатам пробы выяснилось, что Ди Джей... беременный. В ходе расследования стало известно, что баскетболист подменил анализ и в качестве биологического материала принес мочу женщины. Подлог раскрылся после того, как в пробах мочи был найден гормон, вырабатывающийся в организме только беременных.
В результате в отношении баскетболиста было начато разбирательство. По его итогам руководство ФИБА отстранило Купера от баскетбола на 2 года.
За годы профессиональной карьеры 28-летний защитник играл за "Енисей", ПАОК, "Панатинаикос", АЕК, "Гравелин", "По-Ортез", последним клубом Купера был "Монако".
Ранее мы писали, что украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и важным финансовым успехом. Он получит 1,4 млн долларов, полагающихся ему за следующий сезон, даже если в "Детройте" решат отчислить его или обменять в другую команду.
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