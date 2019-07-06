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Двойная победа: украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов

6 июля, 12:56

Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и важным финансовым успехом

Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк. Фото: Instagram

Контракт украинского защитника "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка на следующий сезон стал гарантированным по прошествии 5 июля. Клуб НБА не отказался от услуг украинского баскетболиста. Теперь он получит 1,4 млн долларов, полагающихся ему за следующий сезон. Это случится даже если "поршни" решат отчислить Михайлюка или обменять его в другую команду.

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Отметим, что накануне "Детройт" провел матч против сборной Хорватии в рамках летней лиги НБА и победил со счетом 96:80. Святослав Михайлюк отыграл в матче 31 минуту. 22-летний украинец набрал 17 очков (3/4 двухочковых, 2/6 трехочковых, 5/5 штрафных), сделал 5 ассистов, 1 подбор, 1 блок, 1 перехват, 6 потерь. Показатель полезности Михайлюка составил "плюс 11".


Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

Напомним, в начале этого года "Лос-Анджелес Лейкерс" обменял Святослава Михайлюка в "Детройт". Украинец не смог закрепиться в "Лейкерс", который его выбрал на драфте. Ранее Михайлюк выступал за "Канзас Джейхоукс" в NCAA.

Отметим, что накануне на матче летней лиги НБА начало раскачиваться табло. Два поединка не доиграли из-за землетрясения в Калифорнии магнитудой 7,1 балла, еще один решили даже не начинать.

Как сообщалось ранее, победителем прошлого сезона НБА стала команда из Торонто. На параде чемпионов произошла стрельба:


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Тег НБА , Детройт Пистонс, Святослав Михайлюк

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Источник:

ua.tribuna.com

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