Чемпионат мира по баскетболу: когда начало, где смотреть

Марк Газоль из "Торонто Рэпторс" едет на ЧМ-2019 в Китай / Фото: Getty Images

Чуть больше двух недель осталось до старта чемпионата мира по баскетболу, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Турнир войдет в историю, потому что впервые будет проходить в новом формате. Напомним, что турнир был перенесен с 2018 на 2019 год и впервые будет проведен не в один год с чемпионатом мира по футболу. Кроме того, количество участников увеличилось до 32 (на прошлых чемпионатах мира – 24).

Мы уже знаем имена игроков сборной США на Кубок мира-2019. В нее вошли олимпийский чемпион-2016 Харрисон Барнс и чемпион мира-2014 Мэйсон Пламли. Кстати, в свое время за сборную Украины играл американец Пух Джетер: истории натурализованных спортсменов в Украине.

Предварительная заявка сборной США:

Бэм Адебайо ("Майами"), Харрисон Барнс ("Сакраменто"), Джайлен Браун ("Бостон"), Кайл Кузма ("Лос-Анджелес Лейкерс"), Брук Лопес ("Милуоки Бакс"), Кайл Лаури ("Торонто Рэпторс"), Крис Миддлтон ("Милуоки Бакс"), Донован Митчелл ("Юта Джаз"), Мэйсон Пламли ("Денвер Наггетс"), Маркус Смарт ("Бостон Селтикс"), Джейсон Тэйтум ("Бостон Селтикс"), Пи Джей Такер ("Хьюстон Рокетс"), Майлз Тернер ("Индиана Пэйсерс"), Кемба Уокер ("Бостон Селтикс"), Таддеус Янг ("Чикаго Буллз").

В состав Испанской сборной вошли четверо игроков из НБА, Марк Газоль из "Торонто Рэпторс", Рики Рубио из "Юта Джаз", Хуан Эрнангомез из "Денвер Наггетс" и Вилли Эрнангомез из "Шарлотт Хорнетс".

"Марку Газолю суждено сделать лидерский шаг, он готов и с нетерпением ждет его. Он станет важной частью в нападении и обороне", – сказал наставник испанской команды Серхио Скариоло.

В составе российской сборной выступит экс-баскетболист "Лейкерс" Тимофей Мозгов. Игрок прославился тем, что стал первым россиянином, который стал чемпионом НБА. Сейчас он восстанавливается после травмы, но уверяет, что сможет полностью отдаться игре на чемпионате.

Чемпионат еще не начался, а команды уже имеют потери: Алексей Швед не поможет России – это уже третья потеря сборной. Ранее в связи с травмами команда лишилась Дмитрия Хвостова и Ивана Ухова. Американский баскетболист Кайл Лаури заявил в своем Instagram, что тоже не будет участвовать в чемпионате. Он восстанавливается после травмы и операции на правой руке. Он надеется сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио.

Сборная Сербии осталась без Милоша Теодосича также из-за травмы, которую он получил в матче против Литвы.

Чемпионат мира стартует 31 августа и является отбором на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Следить за игрой лучших сборных мира прямо из Китая можно в прямых трансляциях на телеканале XSPORT.

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Несколько лет назад женская сборная Украины по баскетболу "три на три" стала серебряным призером чемпионата мира:

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