Легион с паспортом UA: истории натурализации иностранцев в украинском спорте

Шивон Хикин-Кенеди. В 2014 представляла Украину на Олимпиаде в Сочи / Фото: Instagram

Сегодня все чаще спортсмен готов сменить страну в поисках лучшей жизни. С 1993-го по 2017-й Украина потеряла 137 атлетов. 47 выбрали Россию, 25 перехватил Азербайджан, в том числе призершу Олимпиад борчиху Марию Стадник. Но и иностранцы получали наш паспорт. Первым легионером из дальнего зарубежья в футбольной сборной Украины стал сербский форвард "Металлиста" Марко Девич, на Евро-2012 ставший автором скандального гола, который не увидел арбитр Кашаи. Бразилец Эдмар приехал к нам в 2003-м, а в 2011-м принял гражданство, женился на украинке и взял фамилию Галовский: "Бразилия – Родина, но и Украина – Родина не меньше!". Сегодня в сборной два бразильца из "Шахтера" – Марлос, получивший украинский паспорт в 2017-м, и Жуниор Мораес, натурализованный этой весной. Для российских биатлонисток тропу в Украину транзитом через Беларусь протоптала уроженка Чебоксар Лилия Ефремова, в 2006-м принесшая нам олимпийскую "бронзу". А в каких еще видах у нас есть натурализованные?

Баскетбол: Юра Пух и теснота Мосс

Четверо американцев успели поиграть за сборную Украины по баскетболу. Первым стал Стивен Бертт, сын бывшего игрока НБА. Не закрепившись в США и поколесив по югу Европы, он в 2010-м перебрался в Украину, поиграв за запорожское "Ферро" и "Днепр". В 2011-м отправился на чемпионат Европы, но "сине-желтые" не вышла из группы. Евробаскет-2015 также завершился невыходом из группы, хотя в составе был разыгрывающий Джером Рэндл: "Ранее я уже был в Украине, когда выступал за "Азовмаш". Было замечательно".

Но самым полезным, да и близким нам по духу оказался Юджин, или просто Пух Джетер, которого в команде прозвали Юра Борщ за любовь к этому блюду. Глядя, как его сестра-бегунья Кармелита завоевала целый комплект медалей на Олимпиаде-2012 в Лондоне, защитник и сам захотел пережить подобные эмоции. Но в сборную США ему было не пробиться, и тут известный коуч Майк Фрателло, работавший с нашей сборной в 2011-2014-х, пригласил его усилить Украину. "На Олимпиаде Кармелита представляла США, как и мои друзья-баскетболисты Уэстбрук, Чендлер, Харден. И я бы с радостью сыграл за сборную, – рассказывал Пух. – Родные ответили: сделай это, парень! Ты ведь любишь Украину. Я всегда рассказывал им только хорошее об Украине, проводя здесь прекрасное время (выступал за БК "Киев"). Украинцы – сильные люди, которые много работают". С Джетером мы добились самого высокого, шестого, места на Евро и в 2014-м выступили на 1-м и единственном чемпионате мира. После перерыва в несколько лет, за которые Пух успел поиграть в Китае, стать отцом и запустить бизнес, защитник вернулся в сборную в феврале 2018-го, чтобы помочь отобраться на ЧМ-2019. "Моя роль на площадке – быть собой, когда нужно, успокоить игру. Быть лидером", – отмечал Джетер, который снова вне сборной.

Джетер. Уплетал борщ и чувствовал себя своим в Украине

В 2016-м украинский паспорт получила защитница Де’Андра Мосс. "Мощный игрок, свободно закрывает две-три позиции, – делился с нами тренер Владимир Холопов. – Баскетболистка со светлой головой. Не просит зарплаты и готова играть за майку".

Тогда Мосс выступала в чемпионате Турции с нашей Малашенко: "Я упрашивала Олесю: "Могу ли я присоединиться к твоей сборной?" С ней я хотела бы получить шанс выиграть Евробаскет. В Украине много талантов. Я слышала многое о Ягуповой, все знают ее силу. Об Украине знала, что показывали в Америке: конфликт с Россией, Донбасс, политические проблемы. Убедилась, что люди могут приезжать сюда как туристы и видеть совсем другую картину. Киев – красивый европейский город". Но в мае в сборной случился конфликт: говорят, двум таким игрокам, как Ягупова и Мосс, стало тесно в одной команде. И американка не поехала на ЧЕ-2019.

Конница: легионеры подарили Олимпиаду

Одна из наших самых мультинациональных сборных – в конном спорте. Сейчас под флагом Украины выступает двукратный олимпийский чемпион Ульрих Кирхофф, защищавший и цвета Германии. Оттуда родом и Рэне Теббель, а Фэренц Сентирмай – из Венгрии. Эти ребята и украинский бразилец Кассио Риветти выступали в конкуре на ОИ-2016.

В июне мы завоевали путевку в Токио-2020 – для "сине-желтых" это будут четвертые Игры подряд. Дебютировали мы в Пекине-2008 благодаря тому, что "подписали" немцев Бьорна Нагеля и Катарину Оффель и бельгийца Жан-Клода ван Генберге. Пригласил их тогдашний глава федерации, а потом и одиозный депутат Александр Онищенко, сам выступавший на двух Олимпиадах. В 2006-м сборная дебютировала на Всемирных конных играх и сразу заняла историческое четвертое место. Жан-Клод нашел здесь вторую половинку и стал тренером "Донбасс Эквицентра". Но выступить за Украину успел лишь на одной Олимпиаде: в 2009 году спортсмен умер от сердечного приступа. В тот день он победил на турнире в Донецке.

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Катарина Оффель. Первопроходчица среди украинских иностранцев. Фото С. Ваганов

Первой же прощупала украинский грунт Оффель. Катарина перешла в сборную в 2005 году. В 2008-м родила сына Леопольда и выступила на Олимпиаде. Побеждала на престижных Гран-при в Париже и Абу-Даби. Сменить гражданство подтолкнуло желание выступать на международном уровне: в 2004-м девушка выиграла чемпионат Германии, но билет на Всемирные игры так и не получила. Решиться было легче и из-за "семейных связей": ее отец жил на бывшей территории Украины на границе Польши. В 2013-м Оффель занялась конным бизнесом, а три года спустя вновь стала представлять Германию.

Фигуристка Шивон Хикин-Кенеди: "У меня голубая машина, и на бампере – тризуб"

Слово "легионер" фигурному катанию чуждо, но и здесь смена гражданства ради спортивного развития – не редкость. В Украине самый яркий пример – Шивон Хикин-Кенеди, американка, которая весь олимпийский цикл 2010-2014 была лидером нашей сборной в танцах на льду. Сначала Шивонка, или Шивончик, как ее иногда называла тренер Наталья Дубова, стала №1 страны с Александром Шакаловым, а затем – с Дмитрием Дунем. Фигуристка выводила Украину в топ-14 мира и пробилась на Олимпиаду. Сейчас Шивон живет в родных Штатах, но свою вторую, спортивную, родину не забывает.

— Когда вы еще выступали, то в основном жили и тренировались в США. А в Украине много ли времени удалось провести?

— Я каталась за Украину на протяжении семи лет. За это время я была там около двадцати раз. Побывала в Днепре, Одессе, провела много времени в Киеве и считаю его своим вторым родным городом. Я путешествовала по разным странам, но могу уверенно сказать, что это мой любимый город до сих пор. Когда я впервые прилетела в Украину в 2008 году, мы с моим первым партнером-украинцем Дмитрием Зызаком поехали в Киев, чтобы познакомиться с его семьей и поучаствовать в показательном выступлении. Это был мой первый опыт за границей и навсегда останется одним из самых любимых воспоминаний в моей жизни. Я сразу полюбила украинскую культуру и украинский народ.

Изначально семья партнера была моим "экскурсоводом". Они меня водили по Киеву, рассказывали историю Украины, приглашали в традиционные рестораны, где я попробовала борщ, вареники, голубцы и сало. Благодаря им я сразу почувствовала себя как дома. Мне было интересно то, как украинцы чувствуют и воспринимают историю. США еще довольно молодая страна. Здесь здание, которое было построено 100 лет назад, считается старинным! В Киеве есть достопримечательности и памятники архитектуры тысячелетней давности! В Америке в целом культура смотрит в будущее... Мы мало задумываемся об истории. У меня сложилось впечатление, что украинцы тоже смотрят в будущее, но одновременно помнят и чтят прошлое. Но я заметила, что американцы и украинцы чем-то похожи: оба народа любят и ценят свободу и независимость.

— Чем занимаетесь после окончания спортивной карьеры?

— Я живу в США. Люблю Украину и в душе всегда буду патриоткой этой прекрасной страны. А моя жизнь – родители, университет, работа, жених – в Америке. После Олимпиады-2014 в Сочи я решила закончить карьеру, чтобы получить высшее образование. В США очень трудно тренироваться и учиться в хорошем университете одновременно. Я хотела работать в сфере международных отношений, и мне нужен был диплом. Я окончила бакалаврат год назад и сейчас учусь на магистратуре в Школе права и дипломатии им. Флетчера. Изучаю Восточную Европу, и моя цель – работать во благо Украины. Эта страна мне многое дала, я не могу повернуться к ней спиной!

Помолвка. "Люблю Украину, но моя жизнь, мой жених — в Америке"

— Осталось ли в вашей жизни что-то украинское?

— Да! Знаете, у меня машина голубого цвета, и на бампере прикреплен желтый магнит в форме украинского тризуба! Есть много сувениров из Украины: матрешки, писанки, венки и больше одежды олимпийской сборной, чем я могу сносить! Я была во Львове прошлым летом и там накупила еще больше сувениров.

— Можете ли общаться на украинском языке?

— К сожалению, только по-русски. Партнер, тренер и все друзья общались на русском, поэтому я изучала его. Хочу выучить украинский, но до сих пор время от времени делаю ошибки, когда разговариваю по-русски, поэтому изучить новый язык будет непростой задачей. Я понимаю несколько украинских слов: "кава", "деруни" и "Пузата хата"!

"Шивончик" с Дмитрием Дунем. Американско-украинская пара трижды побеждала на нацчемпионате

Коу Лей: "Разочарован Украиной"

Не все остались довольны решением выступать за Украину. Китаец Коу Лей после долгих лет в украинском настольном теннисе в нем разочаровался. Коу родился в Пекине, где и освоил настольный теннис. В 2005-м переехал в Украину по приглашению клуба "Норд", а перед Олимпиадой-2008 получил гражданство. На чемпионате Европы-2010 в паре с Евгением Прищепой взял "бронзу", в 2015-м стал третьим на Европейских играх. Был близок и к наградам Европеады в 2019-м, но уступил "бронзу" хорвату Пукару. Объяснил тем, что "очень устал". Да и поддержки от федерации не чувствует.

"Проблема в том, что раньше я выступал за Украину, а сейчас работаю для себя, – признался нам Коу. – Я сделал все, что могу. Четыре года назад у меня была хорошая форма, а сейчас я не очень хорошо готов к игре. Не знаю, что нужно поменять. Простите, не знаю. Я решил принять украинское гражданство, потому что хотел играть на международном уровне. Я здорово выступал, но был очень разочарован Украиной. Я действительно много боролся, но потом у меня появились проблемы с федерацией, с тренером, комитетом. Решил сыграть еще разок, а там посмотрим. Поддержки не очень много. Перед этими Играми была, но она должна быть и все четыре года до этого. Тебе нужно тренироваться, нужны хорошие условия. Украинские теннисисты должны больше выезжать за рубеж, ведь здесь нет сильной лиги, чтобы улучшать свой уровень. Но когда они выезжают, у них возникает много проблем. Украина – это не совсем Европа, здесь другая система. Все должны выезжать на турниры из Украины. Если ты за ее пределами, должен платить сам. Но иногда у игроков нет таких денег".

Украина вместо России

В художественной гимнастике мы не раз видели, как украинки выступают за Россию, Беларусь или Азербайджан. Но чтобы в нашей сборной появилась иностранка? Это редкость. Поэтому два года назад многие так удивились, узнав, что ряды украинских "художниц" пополнит чемпионка Эстонии Яника Вартлаан. С нашей конкуренцией стать первой здесь ей намного сложнее. Но девушке хотелось испытать силы в сборной, регулярно борющейся за медали. Тем более страна для нее не чужая. У 20-летней Яники есть украинские корни: гимнастка родилась в Донецке. Хотя изначально подумывала о переходе в сборную России, ведь с детства тренировалась в Москве. Но позже изменила решение в пользу "сине-желтых".

"У нас было право применить к Вартлаан карантин, но, давая добро на ее переход, мы исходили из интересов спортсменки, – сказали тогда в федерации Эстонии. – Нет смысла удерживать спортсмена, который не хочет представлять страну. Пускай себя пробует".

В прошлом году, уже под украинским флагом, Вартлаан прошла в финал многоборья на чемпионате мира, показав второй результат среди украинок, и участвовала в финалах на этапе Кубка мира в Портимао. Чего, будучи эстонкой, ей не удавалось.

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