Сборная Украины нанесла первое поражение Испании в отборе на чемпионат мира
Наши баскетболисты уверенно переиграли лидеров группы
Сегодня в столичном Дворце спорта сборная Украины по баскетболу обыграла лидера своей группы команду Испании и повысила свои шансы на попадание на чемпионат мира по баскетболу.
Украинцы перед осенними матчами здорово усилились – из НБА приехали Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь. Это и принесло свои плоды. Украинцы выиграли первую четверть, дали сопернику догнать себя во второй, а потом методично наращивали преимущество. что принесло нам итоговую победу – 76:65 (19:12, 17:22, 20:17, 20:14).
Во второй четверти Испания догнала хозяев паркета, сумев разбить их защиту трехочковыми, но сольный проход Джетера отправил сине-желтых победителями на перерыв.
Самым результативным в сборной Украины стал Михайлюк, который набрал 22 очка. А вот Лэнь взорвал Дворец спорта своим шикарным данком во второй четверти.
.@alexlen's first for the senior national team is a ! #FIBAWC #ThisIsMyHouse@UkrBasket— Basketball World Cup (@FIBAWC) 14 сентября 2018 г.
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Следующий матч сборная Украины проведет 17 сентября против Черногории в гостях. В группе нам нужно попасть в первую тройку.
Положение команд: Испания – 13 очков (7 игр), Украина – 11 (7), Турция – 10 (6), Латвия – 10 (6), Черногория – 9 (6), Словения – 8 (6).
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