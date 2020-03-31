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Форвард сборной Украины, переболевший коронавирусом, записал обращение "ко всем людям"

31 марта, 09:28

Вадим Авдасев

Баскетболист Вячеслав Бобров привез вирус из Испании и попал в киевскую больницу

Как мы сообщали, первым украинским спортсменом, который заразился коронавирусом, стал баскетболист Вячеслав Бобров. Игрок сборной Украины привез вирус из Испании, где он выступает за "Фуэнлабраду".

В последние дни Славе стало лучше, хотя он и перенес воспаление легких. Парень пошел на поправку и решил записать видеообращение, предостерегая от недооценки "соперника" – коронавируса.

"Добрый день. Меня зовут Вячеслав Бобров, я – игрок национальной сборной Украины по баскетболу. Хочу записать короткое видеообращение ко всем людям. Своим примером хочу показать, что коронавирус – это не шутки. Сейчас я нахожусь в Александровской больнице Киева. Пожалуйста, отнеситесь серьезно к ситуации с коронавирусом, соблюдайте правила гигиены, без надобности не покидайте свои дома и квартиры, носите маски и пользуйтесь антисептиком. Но не забывайте, что маски и перчатки не смогут вас защитить на сто процентов: риск заражения высокий.

Пожалуйста, не ходите на шашлыки, избегайте мест большого скопления людей. Я понимаю, что очень тяжело сидеть в закрытом помещении, но лучше находиться дома и быть здоровым, чем лежать в больнице и лечиться медикаментами. Не подвергайте риску себя, своих близких и окружающих. Не пожалейте денег и закажите доставку".

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карантин баскетбол коронавирус обращение Вячеслав Бобров

Источник: Instagram

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