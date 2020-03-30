Еще один баскетболист вылечился от коронавируса: чумовая реакция соцсетей

Защитник клуба НБА "Бостон Селтикс" Маркус Смарт вылечился от коронавируса. Об этом 26-летний американец написал на своей странице в Twitter. Ранее о победе над COVID-19 заявил баскетболист, чья болезнь, собственно, остановила чемпионат НБА – игрок "Юты" Руди Гобер.

"Уже двое суток, как у меня нет коронавируса. Спасибо всем за ваши молитвы, я также буду молиться за всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности и оставайтесь вместе врозь! Люблю вас", – написал у себя в соцсети защитник "Бостона" Маркус Смарт

Маркус Смарт / Фото: Reuters

На вопрос одного из своих подписчиков, какие у него были симптомы по ходу протекания болезни, американский баскетболист Маркус Смарт ответил коротко: "Никаких".

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Интересно, что в соцсетях на новость о выздоровлении защитника "Бостон Селтикс" отреагировали оригинальной гифкой: соперник Маркуса, по сюжету, олицетворяющий коронавирус, прорывается под щит и пытается забросить мяч в кольцо сверху, но Смарт делает ему эффектнейший блок-шот.

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