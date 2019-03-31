Игрок НБА обвинен в изнасиловании соседки: он якобы отказался заплатить ей 68 тысяч долларов

Латвийский игрок Кристапс Порзингис мог совершить преступление после поединка, в котором получил травму

Кристапс Порзингис. Фото: Instagram

Игрок НБА обвинен в изнасиловании соседки: он якобы отказался заплатить ей 68 тысяч долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/072/ebd/5ca072ebd76af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/072/ebd/5ca072ebd76af.jpg 2019-03-31T11:05:07+03:00 Баскетбол Латвийский игрок Кристапс Порзингис мог совершить преступление после поединка, в котором получил травму

Баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" Кристапса Порзингиса обвинили в изнасиловании. По информации источника издания New York Post, полиция Нью-Йорка уже открыла дело в отношении латвийского спортсмена. Девушка, обвиняющая 23-летнего центрового в изнасиловании, заявила, что инцидент произошел 7 февраля. По ее словам, это случилось после матча регулярного чемпионата НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Милуоки Бакс", в котором форвард повредил крестообразную связку.

Выступающий тогда в составе "Никс" игрок пришел в гости к соседке, а позже, около двух часов ночи, позвал женщину к себе домой и изнасиловал. Пострадавшая также уверяет, что Порзингис предлагал ей 68 тысяч долларов за молчание, но затем отказался платить.

Сегодня также стало известно, что остаток сезона "Лейкерс" проведет без Леброна Джеймса. Боссы клуба приняли решение дать игроку отдохнуть и восстановить силы. Леброн отправится с командой в качестве зрителя в предстоящую поездку в Новый Орлеан и Оклахома-Сити.

Кстати, на днях украинец Алекс Лэнь показал, за что ему платят 4 миллиона долларов. Наш центровой "Атланты" в победной игре с "Новым Орлеаном" повторил свое достижение по трехочковым броскам.

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