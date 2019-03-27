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Украинец Алекс Лэнь показал, за что ему платят 4 миллиона долларов

Сегодня, 15:40

Наш центровой "Атланты" в победной игре с "Новым Орлеаном" повторил свое достижение по трехочковым броскам

Украинец в НБА Алексей Лэнь
Украинец в НБА Алексей Лэнь. Фото: Getty Images
Украинец Алекс Лэнь показал, за что ему платят 4 миллиона долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/106/866/5c71068666a74.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/106/866/5c71068666a74.jpg Баскетбол Наш центровой "Атланты" в победной игре с "Новым Орлеаном" повторил свое достижение по трехочковым броскам

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь повторил личный рекорд по количеству точных трехочковых бросков за одну четверть. В поедитнке против "Нового Орлеана" украинец забросил 3 дальних броска и, таким образом, повторил собственное февральское достижение. Всего в матче Лэнь набрал 13 очков, совершил 7 подборов и отдал 2 передачи и тем самым помог своей команде выиграть со счетом – 130:120.

Таким образом украинец еще раз доказал, что не зря ест в "Атланте" свой хлеб. Напомним, его годовая зарплата составляет 4 350 000 долларов.

Интересно, что подписчики Алекса Лэня в Instagram не оставили без внимания его удачную игру. "Крутой!", "Машина!" – пишут в комментариях украинцу. Поддержал нашего баскетболиста и известный украинский боксер Иван Редкач, проживающий в США. "Чемпион в зале", – написал Лэню Редкач.

Как сообщалось ранее, с представителем Атланты связана еще одна новость, бурно обсуждаемая в украинском спортивном мире. Стало известно, что олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в 40 лет ждет ребенка от бизнесмена из этого американского города – Игоря Дубинского.

Также ранее сообщалось, что украинец в НБА Алексей Лэнь выдал свой лучший матч в сезоне.

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Тег НБА

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Сегодня|Спорт

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