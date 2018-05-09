Коби Брайант получил "Эмми" за свой мультфильм

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Это уже вторая престижная награда баскетболиста

Коби Брайант получил "Эмми" за свой мультфильм

Анимационный короткометражный фильм Dear Basketball ("Дорогой Баскетбол") о жизни и карьере бывшей звезды "Лейкерс" Коби Брайанта получил спортивную премию "Эмми" за графический дизайн. В марте этого года фильм также был удостоен премии "Оскар".

В подготовке фильма, продюсером которого стал сам Брайант, принимали участие известный композитор Джон Уильямс и аниматор Глен Кин, который долгое время сотрудничал со студией Disney и приложил руку к созданию таких шедевров, как "Русалочка" и "Аладдин". Фильм, продолжительность которого составляет 5 минут и 22 секунды, основан на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении спортивной карьеры. При этом сам баскетболист читает текст за кадром.

Напомним, что в США пытаются лишить Брайанта "Оскара" из-за обвинений в изнасиловании.

В 2003 году 19-летняя горничная отеля обвинила Брайанта в изнасиловании. Баскетболисту грозило 20 лет тюрьмы, однако стороны достигли мирного соглашения. Девушка отказалась участвовать в публичном судебном процессе. Оставался гражданский иск, в котором потерпевшая требовала от Брайанта возместить моральный ущерб за "причиненную боль и подпорченную репутацию".
эмми, баскетболист, Коби Брайант

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