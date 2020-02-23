Король Лэнь: шумный дебют украинца в новой команде НБА – с потасовкой и ворохом подборов

Наш центровой восстановился после травмы и сыграл за "Сакраменто"

Украинский большой Алексей Лень восстановился после повреждения и дебютировал за свою новую команду "Сакраменто Кингс". В рамках регулярного чемпионата НБА "Короли" обыграли "Лос-Анджелес Клипперс" – 112:103. Напомним, что украинского центрового в НБА обменяли из "Атланты". Ожидалось, что Лэнь пропустит из-за травмы бедра и этот поединок, но он успел восстановиться.

Алексей провел на паркете 16 минут, за которые набрал 3 очка, но успел собрать 8 подбров, сделать 1 перехват и 1 блок-шот. Также украинский центровой "Сакраменто Кингз" в начале четвертой четверти отметился стычкой с игроком "Лос-Анджелес Клипперс". Лэнь устроил стычку с тяжелым форвардом соперников Монтрезом Харреллом, после того как Харрелл не смог забить через Алексея и что-то высказал по этому поводу украинцу. Лэнь и Харрелл были наказаны техническими фолами за участие в инциденте.

Реклама

Отметим, что после обмена Лэнь перебрался из Восточной конференции в Западную. Нельзя сказать, что дела у "Сакраменто" в турнирном плане значительно лучше, чем у "Атланты", но "Кингз" добыли уже 23 победы против 17 у "Хоукс" и находятся в пяти победах от 8 места на Западе, дающее право на плей-офф.

В тренде Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака

Напомним, украинец Лэнь выступал за "Атланту" полтора сезона, а до этого четыре года отыграл за "Финикс Санз".

Смотрите сюжет Алексей Лень: украинец покоривший NBA

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама