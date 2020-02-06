Трансферный сюрприз: украинского центрового в НБА обменяли из "Атланты"

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Минувшей ночью один из двух украинских баскетболистов в НБА сменил клуб. Центрового Алексея Лэня обменяли из "Атланты Хокс" в "Сакраменто Кингз". Ранее мы писали, что "Атланта" проиграла "Торонто" без Лэня в составе.

Вместе с 26-летним Лэнем в Сакраменто из Атланты переезжает форвард Джабари Паркер. В обратном направлении проследует 31-летний центровой Дэуэйн Дедмон. Также "Атланта" получит два права выбора во втором раунде драфта. Об этом написал известный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски, информации которого можно доверять.

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"Атланта" только недавно поднялась с 15-го, последнего, места Восточной конференции на 14-е и шансов на плей-офф практически не имеет. Не лучше ситуация и у новой команды Алекса Лэня: "Сакраменто" идет 13-м в Западной конференции, в 50 матчах добыв 19 побед. "Мемфис", занимающий восьмое место на Западе, выиграл 26 поединков. Напомним, украинец Лэнь выступал за "Атланту" полтора сезона, а до этого четыре года отыграл за "Финикс Санз".

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Стрельба на баскетбольном матче. Источник: twitter.com/Dab2Live

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