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Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана в списке лучших снайперов НБА

Сегодня, 10:05

На счету игрока "Лейкерс" 32 293 очка в регулярных поединках Национальной баскетбольной ассоциации

Исторический бросок Леброна
Исторический бросок Леброна. Фото: AFP
Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана в списке лучших снайперов НБА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0d0/c4e/5c80d0c4e73e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0d0/c4e/5c80d0c4e73e1.jpg Баскетбол На счету игрока "Лейкерс" 32 293 очка в регулярных поединках Национальной баскетбольной ассоциации

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на четвертое место в истории НБА по набранным очкам. Джеймс забил два очка после сольного прохода в игре регулярного чемпионата против "Наггетс", набрал 32 293-е очко в карьере и обошел Майкла Джордана в списке лучших снайперов в истории.

Теперь Джеймс уступает лишь Кариму Абдул-Джаббару (38 387 очков), Карлу Мэлоуну (36 928) и Коби Брайанту (33 643). Во встрече с "Денвером" Леброн в итоге набрал 31 очко, сделал 7 передач и 7 подборов, но "Лейкерс" проиграли со счетом – 99:115.

Майкл Джордан провел за карьеру 1072 игры НБА и набирал в среднем 30,1 очка за матч. Леброн провел уже 1189 встреч и набирает в среднем 27,1 очка за игру.

"Лейкерс" потерпели четвертое подряд поражение и рискуют не попасть в плей-офф в этом сезоне. Леброн до этого года восемь раз подряд играл в финале НБА и не пропускал плей-офф с сезона-2004/05.

Ранее мы писали, что Карим Абдул-Джаббар заработал на своих трофеях 3 млн долларов. При этом Абдул-Джаббар пояснил, что его поступок связан не с личными финансовыми трудностями, а с желанием пополнить собственный благотворительный фонд, оказывающий помощь детям в учебе.

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Тег баскетбол, НБА , баскетболист, Леброн Джеймс, Майкл Джордан

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sport24.ru

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