Лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс больше не сыграет в этом сезоне

Команда досрочно потеряла шансы пробиться в плей-офф НБА

Леброн Джеймс идет на больничный. Фото: AFP

Лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс больше не сыграет в этом сезоне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/088/320/5ca088320b35d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/088/320/5ca088320b35d.jpg 2019-03-31T12:28:30+03:00 Баскетбол Команда досрочно потеряла шансы пробиться в плей-офф НБА

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс пропустит остаток сезона. Президент клуба по баскетбольным операциями Мэджик Джонсон вместе с генеральным менеджером Робом Пелинкой приняли решение дать игроку отдохнуть и полностью восстановиться от травмы паха.

"Посоветовавшись с врачами нашей команды и медицинским персоналом, мы решили вывести Леброна из игры до конца сезона. Это решение позволит ему полностью восстановиться после растяжения паховых мышц и в будущем привести "Лейкерс" к успеху", – говорится в заявлении клуба.

"Лейкерс" ранее лишились шансов на выход в плей-офф, до конца регулярного чемпионата команде предстоит провести еще шесть игр. Джеймс пропустит плей-офф впервые с сезона-2004/05, когда его команда "Кливленд" заняла девятое место на Востоке.

Джеймс является одним из лучших баскетболистов современности, он был выбран "Кливлендом" на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. В составе "Кавальерс" он провел семь сезонов, после чего перешел в "Майами", с которым дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013) и признавался самым ценным игроком финальной серии и регулярного чемпионата. В 2014 году Джеймс вернулся в "Кливленд" и привел клуб к первому в истории чемпионству – в 2016 году "Кавальерс" в финале победили "Голден Стэйт". Летом 2018 года он подписал четырехлетний контракт с "Лейкерс".

Кстати, на днях украинец Алекс Лэнь показал, за что ему платят 4 миллиона долларов. Наш центровой "Атланты" в победной игре с "Новым Орлеаном" повторил свое достижение по трехочковым броскам.

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