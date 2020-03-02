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Оттаскивали втроем: форвард сборной Украины и американский легионер устроили эмоциональные разборки

2 марта, 21:02

Елена Павлова

Павлова и Столлворта вовремя успели разнять партнеры и охрана спорткомплекса

Неспортивные разборки баскетболистов теперь встречаются не только в НБА, но и в нашей Суперлиге. Так, в сети появилось видео конфликта игрока сборной Украины Сергея Павлова и американского легионера чемпионата Лью Столлворта. Инцидент случился после вчерашнего матча с участием "Киев-Баскета" и "Запорожья", в котором столичный коллектив выиграл со счетом 95:85.

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Те, кто присутствовал на матче, отмечали, что на протяжении всего поединка Павлов и Столлворт провоцировали друг друга и в результате после игры произошла потасовка. Но украинского форварда и американского защитника вовремя успели разнять партнеры и охрана спорткомплекса. Правда, Лью еще долго что-то кричал в адрес Сергея, которого от места разборок оттаскивали несколько человек.

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Напомним, уже завтра "Киев-Баскет" сыграет свою ключевую игру сезона в Кубке Европы ФИБА. В гости к команде Айнарса Багатскиса приедет турецкая "Каршияка".

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потасовка американец баскетболист конфликт БК Запорожье Киев-Баскет Сергей Павлов

Источник: Basket.com.ua

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