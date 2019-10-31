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Побоище в матче НБА: центровые "Филадельфии" и "Миннесоты" не ограничились разборками в соцсетях

31 октября, 15:56

Таунса и Эмбиида разнимали две команды, тренеры и арбитры

Драка в матче "Филадельфии" и "Миннесоты"

Драка в матче "Филадельфии" и "Миннесоты" / Фото: Reuters

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Игровой день в НБА оказался очень богатым на события. Помимо первого выхода в сезоне украинца Святослава Михайлюка, можно было наблюдать за побоищем, которое организовали в матче "Филадельфия" – "Миннесота" (117:95) центровой "Сиксерс" Джоэл Эмбиид и большой "Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс.

Смотрите видео драки Эмбиида и Таунса:

За 6:42 до конца третьей четверти при счете 75:55 в пользу "Филадельфии" Эмбиид и Таунс сцепились на пустой половине площадки, в то время как игра ушла под кольцо "Миннесоты". Бросившиеся разнимать их партнеры оказались втянуты в потасовку, и после того, как всех участников матча удалось успокоить, и Эмбиид, и Таунс были удалены с паркета. Причиной драки могли стать неоднократные колкие шутки Эмбиида в адрес Таунса в социальных сетях.

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"Мне удалось сделать то, что я хотел, а потом, не знаю, кажется, в последнем владении, мы вынудили их потерять мяч, а я не убрал свою руку, – объясняет эпизод Эмбиид. – Следующее, что я знаю: он схватил меня. Мы схватили друг друга. У меня это хорошо получается западать кому-то в голову, быть раздражителем. Мне это нравится. Не думаю, что меня дисквалифицируют, я не наносил ударов".

Но конфликт не закончился на паркете. После игры Эмбиид написал в Instagram: "Я вырос среди львов, а сегодня на меня набросился кот, я все еще смеюсь, не могу остановиться". Таунс в ответ выложил фото драки, где он хватает соперника, а также плачущего Эмбиида после матча с "Торонто" в плей-офф-2019 и добавил: "Я не сучка, которая выросла среди львов".

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